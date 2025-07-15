"Yine Mi Ego?" Hepsi Grubundan Gülçin ve Yasemin'in Soğuk Savaşı Backstreet Boys Üzerinden Alevlendi

'Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli, söylememe gerek de olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşayacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor. Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke. Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada gördüğüm ne yazık ki bir kadının içindeki küçük çocuk, istediği olmadığı için, ağlayarak 'Neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun?' hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan... Saygısızlığa OK değilim.'