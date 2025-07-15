"Yine Mi Ego?" Hepsi Grubundan Gülçin ve Yasemin'in Soğuk Savaşı Backstreet Boys Üzerinden Alevlendi
2004 yılında hayatlarımıza giren Hepsi grubu, Türkiye'nin Girl Band'i olmuş ve kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Konserlerden dizilere varana kadar şimdilerin Manifest grubunda olduğu gibi dilimizden düşüremediğimiz ve övgülere boğduğumuz Hepsi grubu, 2009 yılında Gülçin'in gruptan ayrılma kararıyla dağılmıştı. Ancak ayrılığın üstünden geçen 16 yıla rağmen aralarındaki soğuk savaş dinmedi. Yasemin Yürük, Backstreet Boys üzerinden Gülçin Ergül'e bir kez daha 'ego' lafı soktu. Gülçin de buna tepkisiz kalmadı.
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2004 yılında ortalığı ayağa kaldıran Hepsi grubu muhteşem bir etki yaratmıştı.
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Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından, diğer ekip üyeleri ve Gülçin arasında soğuk savaş başladı.
Yasemin, Backstreet Boys konserini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Bunun üzerine Gülçin, bir takipçisinin kendisine gönderdiği bu story'nin ardından uzunca bir mesaj paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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