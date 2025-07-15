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"Yine Mi Ego?" Hepsi Grubundan Gülçin ve Yasemin'in Soğuk Savaşı Backstreet Boys Üzerinden Alevlendi

"Yine Mi Ego?" Hepsi Grubundan Gülçin ve Yasemin'in Soğuk Savaşı Backstreet Boys Üzerinden Alevlendi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.07.2025 - 19:10

2004 yılında hayatlarımıza giren Hepsi grubu, Türkiye'nin Girl Band'i olmuş ve kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Konserlerden dizilere varana kadar şimdilerin Manifest grubunda olduğu gibi dilimizden düşüremediğimiz ve övgülere boğduğumuz Hepsi grubu, 2009 yılında Gülçin'in gruptan ayrılma kararıyla dağılmıştı. Ancak ayrılığın üstünden geçen 16 yıla rağmen aralarındaki soğuk savaş dinmedi. Yasemin Yürük, Backstreet Boys üzerinden Gülçin Ergül'e bir kez daha 'ego' lafı soktu. Gülçin de buna tepkisiz kalmadı.

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2004 yılında ortalığı ayağa kaldıran Hepsi grubu muhteşem bir etki yaratmıştı.

2004 yılında ortalığı ayağa kaldıran Hepsi grubu muhteşem bir etki yaratmıştı.

Her şarkısı dillerde dolaşan, her yaptıkları olay olan grup dansları ve şarkılarının yanı sıra Hepsi Bir dizisiyle de büyük ses getirmişti. O kadar sevilmişlerdi ki 'Yalan', 'Aşk Sakızı', 'Üç Kalp', 'Olmaz Oğlan' gibi şarkılarla dinleyenlerin gönüllerini fethetmişlerdi. Ancak bu mutlu hikaye, 2009 yılında Gülçin'in gruptan ayrılma kararıyla darma duman olmuştu. Gülçin gittikten sonra sektörde tutunmaya devam etse de grubun geri kalanı aynı etkiyi sürdüremedi.

Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından, diğer ekip üyeleri ve Gülçin arasında soğuk savaş başladı.

Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından, diğer ekip üyeleri ve Gülçin arasında soğuk savaş başladı.

Sık sık Gülçin'in egosundan bahsederken laf sokan grup üyelerinden Yasemin, bu kez de Backstreet Boys'u paylaşarak Gülçin'e laf etmekten geri kalmadı. İkili bir kez daha Instagram hesapları üzerinden birbirlerine göndermede bulundu.

Yasemin, Backstreet Boys konserini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Yasemin, Backstreet Boys konserini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

'Off inanılmaz. Çocukluğum geldi aklıma. Orada olmak isterdim. Dünya çapında bir başarıları vardı yine başarılılar. Ego savaşının olmadığını görüyoruz açıkça. Tekrar birlikteler. Biz hala ve hala ego savaşları... Yazık...' 

Bunun üzerine Gülçin, bir takipçisinin kendisine gönderdiği bu story'nin ardından uzunca bir mesaj paylaştı.

Bunun üzerine Gülçin, bir takipçisinin kendisine gönderdiği bu story'nin ardından uzunca bir mesaj paylaştı.

'Bunun hiç egoyla alakası olmadığı belli, söylememe gerek de olduğunu sanmıyorum aslında. Ben salak değilim; yaşayacaklarımı bile bile kendime haksızlık edemem. Kendimi korumak zorundayım. Değerimin bilinmediği yere kendimi götürmemek öz bakımdır, ego değil. Bu söylemler de haklılığımı senelerdir kanıtlıyor. Bilmedikleri kelimeleri kullanmasalar keşke. Ego herkeste vardır ama dengeli olması gerekir. Burada gördüğüm ne yazık ki bir kadının içindeki küçük çocuk, istediği olmadığı için, ağlayarak 'Neden bana yeniden senden yararlanmak istememe rağmen bu fırsatı vermiyorsun?' hissiyatıyla sinirlenerek dil uzatıyor. Kendine ayna tutmadan... Saygısızlığa OK değilim.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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