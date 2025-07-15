Hailey Bieber'in TikTok Hesabından Paylaştığı Kuzey Güney'deki Kıvanç Tatlıtuğ'lu Sahne X'te Gündem Oldu
Ünlü model Hailey Bieber, TikTok hesabından yaptığı esprili paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu! “Kuzey Güney” dizisinde Kuzey Tekinoğlu karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı bir kareyi, üzerinde “En sevdiğin dudak kalemini kaybettikten sonra hayat” yazan notla yeniden paylaşan Hailey, kısa sürede X'te gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hailey Bieber, sadece Justin Bieber’ın eşi olarak değil, kendi başına dev bir marka ve stil ikonu olarak parlamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çiftin aşkları zaman zaman yaşadıkları çalkantılarla gündeme geliyor. Özellikle Justin’in sağlık sorunları ve yoğun iş temposu, ilişkilerinin bir hayli zedelenmesine neden olmuştu.
Hailey Bieber’ın TikTok’ta yaptığı Kuzey Tekinoğlu paylaşımı magazin dünyasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın