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Hailey Bieber'in TikTok Hesabından Paylaştığı Kuzey Güney'deki Kıvanç Tatlıtuğ'lu Sahne X'te Gündem Oldu

Hailey Bieber'in TikTok Hesabından Paylaştığı Kuzey Güney'deki Kıvanç Tatlıtuğ'lu Sahne X'te Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2025 - 14:05

Ünlü model Hailey Bieber, TikTok hesabından yaptığı esprili paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu! “Kuzey Güney” dizisinde Kuzey Tekinoğlu karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı bir kareyi, üzerinde “En sevdiğin dudak kalemini kaybettikten sonra hayat” yazan notla yeniden paylaşan Hailey, kısa sürede X'te gündem oldu.

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Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hailey Bieber, sadece Justin Bieber’ın eşi olarak değil, kendi başına dev bir marka ve stil ikonu olarak parlamaya devam ediyor.

Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hailey Bieber, sadece Justin Bieber’ın eşi olarak değil, kendi başına dev bir marka ve stil ikonu olarak parlamaya devam ediyor.

İlk kez mankenlik dünyasında adını duyuran Hailey, kısa sürede moda haftalarının vazgeçilmezi haline geldi. Zarafeti, enerjisi ve stiliyle podyumlardan kırmızı halıya kadar tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Hailey, samimi paylaşımları ve doğal duruşuyla da kalpleri fethediyor. Son dönemde annelik yolculuğunu gözler önüne seren ünlü model, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen güçlü duruşuyla takdir toplamıştı.

Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Hailey ve Justin Bieber, ilişkilerinde iniş çıkışlar yaşasa da sonunda en büyük mutluluğa, oğulları Jack Blues’a kavuşmuştu.

Çiftin aşkları zaman zaman yaşadıkları çalkantılarla gündeme geliyor. Özellikle Justin’in sağlık sorunları ve yoğun iş temposu, ilişkilerinin bir hayli zedelenmesine neden olmuştu.

Çiftin aşkları zaman zaman yaşadıkları çalkantılarla gündeme geliyor. Özellikle Justin’in sağlık sorunları ve yoğun iş temposu, ilişkilerinin bir hayli zedelenmesine neden olmuştu.

Çiftin evlilikleri, özellikle Justin'in sosyal medya paylaşımları ve davranışları nedeniyle sıkça spekülasyonlara konu oldu. Özellikle Justin'in Instagram'da Hailey'i takipten çıkarması, boşanma söylentilerini körüklemişti.

Buna rağmen, çift son dönemde birlikte tatile çıkarak ve sosyal medyada romantik paylaşımlar yaparak ilişkilerinde bir problem olmadığını gözler önüne serdi.

Fakat bugün konumuz başka... Hailey Bieber gerek beğenileri gerekse paylaşımlarıyla sosyal medyadaki hamleleri olay olan isimlerden biri.

Hailey Bieber’ın TikTok’ta yaptığı Kuzey Tekinoğlu paylaşımı magazin dünyasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı!

Hailey Bieber’ın TikTok’ta yaptığı Kuzey Tekinoğlu paylaşımı magazin dünyasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı!

Kuzey Güney dizisinde Kuzey Tekinoğlu karakterini canlandıran Kıvanç Talıtuğ'un yer aldığı bir sahneyi yeniden paylaşan Hailey Bieber kısa sürede X'te gündeme oturdu. 

'En sevdiğin dudak kalemini kaybettikten sonra hayat' notunun yazılı olduğu o paylaşımı yeniden paylaşan Hailey Bieber'a X kullanıcılarından yorum yağdı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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