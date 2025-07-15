onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef 2025 Ana Kadroya Kim Girdi? 15 Temmuz Salı 5. İsim Kim Oldu?

MasterChef 2025 Ana Kadroya Kim Girdi? 15 Temmuz Salı 5. İsim Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2025 - 00:27

MasterChef 2025'te ana kadroya girmek için mücadele sürüyor. İlk haftanın son yarışmacısı da sonunda belli oldu. MasterChef 2025'te 15 Temmuz Salı akşamı ana kadroya girmeye hak kazanan 5. isim kim oldu?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'te eleme turlarını geçen isimler bu kez de ana kadroya girmek için mücadele ediyor.

MasterChef'te eleme turlarını geçen isimler bu kez de ana kadroya girmek için mücadele ediyor.

İlk hafta süren mücadelenin ardından yarışmanın kadrosuna girmeye hak kazanan 5. isim de belli oldu. İlk haftada ana kadroya giren ilk yarışmacı Furkan, 2. yarışmacı Eylül, 3. yarışmacı Çağatay, 4. yarışmacı Onur olmuştu.

15 Temmuz 2025 Salı MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazanan isim Hilal oldu.

15 Temmuz 2025 Salı MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazanan isim Hilal oldu.

Şefler yarışmacılardan zerdeçal kullanarak en iyi yemeği yapmasını istediler. Furkan, Eylül, Çağatay ve Onur'un ardından ana kadroya giren isim Hilal oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın