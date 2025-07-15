MasterChef 2025 Ana Kadroya Kim Girdi? 15 Temmuz Salı 5. İsim Kim Oldu?
MasterChef 2025'te ana kadroya girmek için mücadele sürüyor. İlk haftanın son yarışmacısı da sonunda belli oldu. MasterChef 2025'te 15 Temmuz Salı akşamı ana kadroya girmeye hak kazanan 5. isim kim oldu?
İşte, detaylar...
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MasterChef'te eleme turlarını geçen isimler bu kez de ana kadroya girmek için mücadele ediyor.
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15 Temmuz 2025 Salı MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazanan isim Hilal oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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