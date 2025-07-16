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Bomba İddia! Kısmetse Olur'da Dilan Polat İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Bomba İddia! Kısmetse Olur'da Dilan Polat İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Kısmetse Olur
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2025 - 13:09

Ekranların en sevilen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK cezası alması sonucu televizyon ekranlarından kaldırılmıştı. Daha sonra YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan program yeniden büyük ilgi gördü. Yeni bölümleriyle yayınlanacak programla ilgili Yasin Özbek tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kısmetse Olur'un yeni sezonunu sunması için Dilan Polat'a teklif götürülecek.

Kaynak: https://x.com/yasinozbek_/status/1945...
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Gerçek mi, kurgu mu tartışmaları yıllardır bitmek bilmeyen Kısmetse Olur evreninden iki çift evlendi.

Gerçek mi, kurgu mu tartışmaları yıllardır bitmek bilmeyen Kısmetse Olur evreninden iki çift evlendi.

Hatta evlilik şöyle dursun, bu programda sevgili olup ilişkilerini uzun yıllar sürdüren isimler var. Şimdilerde süren ilişkiler de buna dahil... Ekranların kaos, aşk, entrika ve gözyaşı ihtiyacını tek seferde gideren Kısmetse Olur, yeni sezonuyla geleceği bilgisiyle tüm sevenlerini mutlu etmişti.

YouTube'da yayınlanacak Kısmetse Olur şimdiden sabırsızlık uyandırdı.

YouTube'da yayınlanacak Kısmetse Olur şimdiden sabırsızlık uyandırdı.

Daha önce Seda Akgül ve Öykü Serter'in sunduğu programla ilgili ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. TV ve magazin dünyasıyla ilgili bilgi paylaşan Yasin Özbek, Kısmetse Olur'un yeni sezon sunuculuğuna Dilan Polat'ın düşünüldüğünü söyledi! İddiaya göre eğer maliyetler uyuşursa Dilan Polat'a teklif götürülecek. Heyecan uyandıran bu haberin sonucunu merakla bekliyoruz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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