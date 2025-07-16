Bomba İddia! Kısmetse Olur'da Dilan Polat İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Kaynak: https://x.com/yasinozbek_/status/1945...
Ekranların en sevilen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK cezası alması sonucu televizyon ekranlarından kaldırılmıştı. Daha sonra YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan program yeniden büyük ilgi gördü. Yeni bölümleriyle yayınlanacak programla ilgili Yasin Özbek tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kısmetse Olur'un yeni sezonunu sunması için Dilan Polat'a teklif götürülecek.
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Gerçek mi, kurgu mu tartışmaları yıllardır bitmek bilmeyen Kısmetse Olur evreninden iki çift evlendi.
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YouTube'da yayınlanacak Kısmetse Olur şimdiden sabırsızlık uyandırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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