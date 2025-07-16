Bomba İddia! Kısmetse Olur'da Dilan Polat İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Ekranların en sevilen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK cezası alması sonucu televizyon ekranlarından kaldırılmıştı. Daha sonra YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan program yeniden büyük ilgi gördü. Yeni bölümleriyle yayınlanacak programla ilgili Yasin Özbek tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kısmetse Olur'un yeni sezonunu sunması için Dilan Polat'a teklif götürülecek.