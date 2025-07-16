IMDb Puanı 8.0'in Üstünde Olmasına Rağmen Kıymeti Yeterince Bilinmeyip Hakkı Yenmiş 15 Muhteşem Film

Sinema dünyasında bazen öyle filmler olur ki; eleştirmenlerden tam not alır, IMDb’de 8’in üzerinde puan alır ama yine de geniş kitlelerce yeterince keşfedilemez. Ne büyük reklam kampanyaları yapılır, ne sosyal medyada virale dönerler. Oysa içinde öyle derin hikâyeler, etkileyici karakterler ve unutulmaz anlar barındırırlar ki, izleyenin kalbinde sessizce yer edinirler.

Bu listede tam da böyle filmleri bir araya getirdik. Her biri IMDb’de yüksek puan almış, fakat popüler kültürün radarına girememiş 15 değerli yapım. Bazıları sizi gözyaşlarına boğacak, bazıları saatlerce düşündürecek, bazılarıysa sizi koltuğa çivileyip “Bu kadar iyi bir filmi daha önce nasıl duymamışım?” dedirtecek. Hazırsanız, sinema tarihinin gölgede kalmış cevherlerine birlikte bir yolculuğa çıkalım. 🍿