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IMDb Puanı 8.0'in Üstünde Olmasına Rağmen Kıymeti Yeterince Bilinmeyip Hakkı Yenmiş 15 Muhteşem Film

IMDb Puanı 8.0'in Üstünde Olmasına Rağmen Kıymeti Yeterince Bilinmeyip Hakkı Yenmiş 15 Muhteşem Film

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2025 - 08:01

Sinema dünyasında bazen öyle filmler olur ki; eleştirmenlerden tam not alır, IMDb’de 8’in üzerinde puan alır ama yine de geniş kitlelerce yeterince keşfedilemez. Ne büyük reklam kampanyaları yapılır, ne sosyal medyada virale dönerler. Oysa içinde öyle derin hikâyeler, etkileyici karakterler ve unutulmaz anlar barındırırlar ki, izleyenin kalbinde sessizce yer edinirler.

Bu listede tam da böyle filmleri bir araya getirdik. Her biri IMDb’de yüksek puan almış, fakat popüler kültürün radarına girememiş 15 değerli yapım. Bazıları sizi gözyaşlarına boğacak, bazıları saatlerce düşündürecek, bazılarıysa sizi koltuğa çivileyip “Bu kadar iyi bir filmi daha önce nasıl duymamışım?” dedirtecek. Hazırsanız, sinema tarihinin gölgede kalmış cevherlerine birlikte bir yolculuğa çıkalım. 🍿

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1. Incendies (2010) – IMDb: 8.3

1. Incendies (2010) – IMDb: 8.3

İkiz kardeşler, ölen annelerinin vasiyetini yerine getirmek üzere Orta Doğu'ya doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sadece fiziksel değil, ruhsal ve tarihsel olarak da yıpratıcı bir serüvene dönüşür. Film savaşın, travmanın ve sırların bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. Final sahnesi ise kelimenin tam anlamıyla yürek burkuyor.

2. Waking Life (2001) – IMDb: 8.0

2. Waking Life (2001) – IMDb: 8.0

Gerçekten uyanık mıyız, yoksa hâlâ rüya mı görüyoruz? Film, bu sorunun peşinden giderek felsefi, varoluşsal, zaman zaman da kafa karıştırıcı bir anlatı sunuyor. Rotoscope tekniğiyle çizgi film havasında olan bu yapım, uzun diyalogları ve soyut anlatımıyla izleyiciyi rüya gibi bir yolculuğa çıkarıyor. Düşünmeye açık bir zihinle izlenmeli.

3. The Fall (2006) – IMDb: 8.0

3. The Fall (2006) – IMDb: 8.0

1920’lerin Los Angeles’ında hastanede yatan bir dublör, küçük bir kıza masalsı bir hikâye anlatmaya başlar. Gerçek ile kurgu iç içe geçerken, anlatılan masal karakterler kadar izleyiciyi de büyüler. Film olağanüstü görüntü yönetimiyle adeta bir tablo gibi. Hikâye ilerledikçe görsel şölenin altından derin bir hüzün çıkıyor.

4. In the Mood for Love (2000) – IMDb: 8.1

4. In the Mood for Love (2000) – IMDb: 8.1

İki evli komşu, eşlerinin kendilerini aldattığını fark edince birbirlerine yaklaşırlar, ama bu yakınlık asla aşka dönüşmez. Film, bastırılmış duygular ve söylenmemiş sözlerle dolu. Görselliği, müzikleri ve o yoğun duygusal atmosferiyle çok özel bir deneyim sunuyor. Ağır tempolu olabilir ama içine işliyor.

5. The Secret in Their Eyes (2009) – IMDb: 8.2

5. The Secret in Their Eyes (2009) – IMDb: 8.2

Emekli bir savcı, yıllar önce çözülememiş bir cinayeti anlatan bir roman yazmak ister. Kitabın satırlarında gizlenen geçmiş, bir anda yeniden canlanır. Hem polisiye hem romantik yönü olan bu Arjantin yapımı, zekice kurgusu ve sürpriz finaliyle çok etkileyici. Gözden kaçan şaheserlerden biri.

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6. A Separation (2011) – IMDb: 8.3

6. A Separation (2011) – IMDb: 8.3

İran’da boşanma sürecindeki bir çiftin hikayesi, sınıfsal ayrımlar, ahlaki ikilemler ve yargı sistemine dair birçok soruyu açığa çıkarır. Film ne iyi ne kötü karakter yaratıyor; herkesin haklı gibi göründüğü gri bir tablo çiziyor. Dingin ama tokat gibi bir dram. Az sözle çok şey söyleyenlerden.

7. Timecrimes (Los Cronocrímenes) (2007) – IMDb: 8.0

7. Timecrimes (Los Cronocrímenes) (2007) – IMDb: 8.0

Sıradan bir adam tesadüfen zamanda yolculuk yapar ve farkında olmadan olayları içinden çıkılamaz bir hale getirir. Her müdahalesi, yeni bir problem doğurur. Filmin gücü karmaşık zaman döngüsünü çok sade bir şekilde anlatmasında yatıyor. Küçük ama etkili bir İspanyol bilim kurgu harikası.

8. Hunt (2022) – IMDb: 8.0

8. Hunt (2022) – IMDb: 8.0

Güney Kore istihbarat teşkilatında görevli iki ajanın, birbirlerini gözetleyip içlerinden hangisinin casus olduğunu çözmeye çalıştıkları bol entrikalı bir gerilim. Politik arka plan, Soğuk Savaş havası ve bol aksiyonla birleşince ortaya epey sürükleyici bir film çıkıyor. Parasite kadar ses getirmedi ama kalitesi ondan aşağı değil.

9. The Man from Earth (2007) – IMDb: 8.0

9. The Man from Earth (2007) – IMDb: 8.0

Bir profesör emeklilik partisi sırasında, aslında 14.000 yaşında olduğunu söyler ve odadaki herkesin dünyasını sarsar. Film, tek bir odada geçmesine rağmen müthiş sürükleyici. Diyaloglar üzerinden tarih, din ve insanlık üzerine derin düşünceler açılıyor. Aksiyon yok ama fikir bombardımanı var.

10. Coherence (2013) – IMDb: 8.2

10. Coherence (2013) – IMDb: 8.2

Bir grup arkadaş akşam yemeği için toplanır, derken gökyüzünden geçen bir kuyruklu yıldız olayların seyrini değiştirir. Gerçeklik, zaman ve kimlik birbirine karışmaya başlar. Ne olduğunu anlamaya çalışırken izleyici olarak sen de karakterlerle birlikte şüpheye düşüyorsun. Küçük bütçeyle, neredeyse tek mekânda geçen ama beyin yakan cinsten bir bilim kurgu/gerilim.

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11. Son of Saul (2015) – IMDb: 8.0

11. Son of Saul (2015) – IMDb: 8.0

Toplama kampında çalışan bir mahkûm, gaz odasında oğlunun cesedini bulduğuna inanır ve onu düzgün bir şekilde gömmek ister. Tüm film neredeyse onun ensesinde çekilmiş gibi, klostrofobik bir atmosfer yaratıyor. İzlemesi zor ama sinema dili açısından son derece etkileyici. Holocaust temalı filmler arasında bambaşka bir yerde duruyor.

12. The Painted Veil (2006) – IMDb: 8.0

12. The Painted Veil (2006) – IMDb: 8.0

Evli ama birbirinden kopuk bir çift, Çin’in kırsalında kolera salgınıyla mücadele ederken ilişkilerini de gözden geçirir. Görselliğiyle büyülerken, içsel dönüşümler ve ikinci şanslar temasıyla ruhu yakalayan bir anlatım sunuyor. Naomi Watts ve Edward Norton muazzam bir oyunculuk sergiliyor. Yavaş ilerliyor ama kalıcı bir etki bırakıyor.

13. Warrior (2011) – IMDb: 8.2

13. Warrior (2011) – IMDb: 8.2

Boks ringinde yolları kesişen iki kardeşin arkasında yıllarca süren kırgınlıklar, aile dramı ve pişmanlıklar yatıyor. Dövüş sahneleriyle kalp atışlarını hızlandırsa da esas gücünü duygusal derinliğinden alıyor. Hem göz dolduran hem göz yaşartan türden. Gerçek bir 'underrated' efsane.

14. Short Term 12 (2013) – IMDb: 8.0

14. Short Term 12 (2013) – IMDb: 8.0

Sorunlu gençlerin kaldığı bir bakım merkezinde çalışan genç kadının hem çocuklarla hem kendi geçmişiyle yüzleşmesini izliyoruz. Gerçek, sade ve samimi bir anlatımı var. Brie Larson’ın doğal oyunculuğu filme yumuşak ama etkili bir ton kazandırıyor. İnsanı içten içe sarsan filmlerden.

15. The Lives of Others (2006) – IMDb: 8.4

15. The Lives of Others (2006) – IMDb: 8.4

1980'ler Doğu Almanyası'nda geçen bu filmde, bir istihbarat ajanı gizlice dinlediği sanatçılara zamanla empati duymaya başlar. Baskıcı rejim, sansür ve vicdan temaları ustalıkla işleniyor. Soğuk atmosferine rağmen insanı derinden etkileyen çok sıcak bir hikâye.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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