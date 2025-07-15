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Kuruluş Osman'da Orhan Bey'i Canlandırıyordu: Diziden Ayrılan Ünlü Oyuncu 'Ayşe Tatile Çıktı' Filmiyle Dönüyor

Kuruluş Osman'da Orhan Bey'i Canlandırıyordu: Diziden Ayrılan Ünlü Oyuncu 'Ayşe Tatile Çıktı' Filmiyle Dönüyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.07.2025 - 17:51

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Orhan karakteriyle adından söz ettiren Emre Bey, diziden ayrılmıştı. Yeni projesi merak edilen oyuncunun bir sinema projesiyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş, Emre Bey'in yeni projesini duyurdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Emre Bey, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Orhan Bey karakterine hayat veriyordu.

Emre Bey, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Orhan Bey karakterine hayat veriyordu.

Kuruluş Osman'la adından söz ettiren Emre Bey, geçtiğimiz sezon diziden ayrılmıştı. Orhan Bey rolüyle beğeni toplayan oyuncunun yeni rolü de merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Emre Bey'in yeni projesi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Emre Bey'in yeni projesi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgiye göre Emre Bey, 'Ayşe Tatile Çıktı' filminin başrolü olacak. Çekimleri Kıbrıs'ta yapılacak film 1974 Kıbrıs Barış Harekatının yaşandığı dönemde geçecek ve Emre Bey filmde Ali Öğretmen karakterini canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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