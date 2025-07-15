Kuruluş Osman'da Orhan Bey'i Canlandırıyordu: Diziden Ayrılan Ünlü Oyuncu 'Ayşe Tatile Çıktı' Filmiyle Dönüyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Orhan karakteriyle adından söz ettiren Emre Bey, diziden ayrılmıştı. Yeni projesi merak edilen oyuncunun bir sinema projesiyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş, Emre Bey'in yeni projesini duyurdu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Emre Bey, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Orhan Bey karakterine hayat veriyordu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Emre Bey'in yeni projesi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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