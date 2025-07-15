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Yeni Superman Filmi Açılışıyla Gündemi Salladı: Gişe Rekoru mu Geliyor?

Yeni Superman Filmi Açılışıyla Gündemi Salladı: Gişe Rekoru mu Geliyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.07.2025 - 14:52

Merakla beklenen yeni Superman filmi 11 Temmuz’da vizyona girdi. Warner Bros. ve DC Stüdyoları'nın üstlendiği filmin vizyon tarihi iple çekiliyordu. Gişe gelirlerine bakacak olursak da film, beklentileri epey karşılamış görünüyor. Henüz rekor gelmese de sonuçlar dudak uçuklatan türden. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

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Yeni Superman filmi ABD'de 56,5 milyon dolar hasılat elde etti.

Yeni Superman filmi ABD'de 56,5 milyon dolar hasılat elde etti.

Böylelikle 2025'in en iyi ikinci açılış günü performansına ulaşmış oldu. Zirvede 57,1 milyon dolarla yer alan Bir Minecraft Filmi’ni geçemedi.

Küresel ölçekte sonuçlar ise vizyon günü için 96,5 milyon doları buldu.

Küresel ölçekte sonuçlar ise vizyon günü için 96,5 milyon doları buldu.

Filmde David Corenswet başrolde. İyi yapımlara hasret kalınan günlerde Superman ilaç gibi gelmiş anlaşılan. Bakalım gidişat nasıl olacak?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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