Yeni Superman Filmi Açılışıyla Gündemi Salladı: Gişe Rekoru mu Geliyor?
Merakla beklenen yeni Superman filmi 11 Temmuz’da vizyona girdi. Warner Bros. ve DC Stüdyoları'nın üstlendiği filmin vizyon tarihi iple çekiliyordu. Gişe gelirlerine bakacak olursak da film, beklentileri epey karşılamış görünüyor. Henüz rekor gelmese de sonuçlar dudak uçuklatan türden. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Superman filmi ABD'de 56,5 milyon dolar hasılat elde etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küresel ölçekte sonuçlar ise vizyon günü için 96,5 milyon doları buldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın