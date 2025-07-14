Scarlett Johansson Gişe Rekoru Kırdı: 14,8 Milyar Dolarla En Çok Kazandıran Başrol Oldu!
40 yaşındaki yıldız Scarlett Johansson, başrolünde yer aldığı yeni yapım Jurassic World: Yeniden Doğuş sayesinde gişe tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Film, vizyona girdiği ilk altı gün içinde dünya genelinde 318 milyon dolar hasılat elde ederek yılın en hızlı çıkış yapan yapımlarından biri oldu. The Numbers’a göre Johansson’ın başrol olarak yer aldığı tüm filmlerin toplam gişe geliri 14,8 milyar dolara ulaştı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
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Scarlett Johansson, en yüksek gişe hasılatı yapan başrol oyuncuları arasında ilk sıraya geçti.
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Başrol oyuncuların isimlerinin filmlere olan getirisi ortada görüyorsunuz ki.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Izledigim en kotu Jurassic Park'ti. Sacmasapan.