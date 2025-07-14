Scarlett Johansson Gişe Rekoru Kırdı: 14,8 Milyar Dolarla En Çok Kazandıran Başrol Oldu!

40 yaşındaki yıldız Scarlett Johansson, başrolünde yer aldığı yeni yapım Jurassic World: Yeniden Doğuş sayesinde gişe tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Film, vizyona girdiği ilk altı gün içinde dünya genelinde 318 milyon dolar hasılat elde ederek yılın en hızlı çıkış yapan yapımlarından biri oldu. The Numbers’a göre Johansson’ın başrol olarak yer aldığı tüm filmlerin toplam gişe geliri 14,8 milyar dolara ulaştı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent