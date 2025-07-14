onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Scarlett Johansson Gişe Rekoru Kırdı: 14,8 Milyar Dolarla En Çok Kazandıran Başrol Oldu!

Scarlett Johansson Gişe Rekoru Kırdı: 14,8 Milyar Dolarla En Çok Kazandıran Başrol Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.07.2025 - 15:33

40 yaşındaki yıldız Scarlett Johansson, başrolünde yer aldığı yeni yapım Jurassic World: Yeniden Doğuş sayesinde gişe tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Film, vizyona girdiği ilk altı gün içinde dünya genelinde 318 milyon dolar hasılat elde ederek yılın en hızlı çıkış yapan yapımlarından biri oldu. The Numbers’a göre Johansson’ın başrol olarak yer aldığı tüm filmlerin toplam gişe geliri 14,8 milyar dolara ulaştı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Scarlett Johansson, en yüksek gişe hasılatı yapan başrol oyuncuları arasında ilk sıraya geçti.

Scarlett Johansson, en yüksek gişe hasılatı yapan başrol oyuncuları arasında ilk sıraya geçti.

Kendinden önce rekorun sahibi olan Samuel L. Jackson ise 14,6 milyar dolarlık toplam hasılatla ikinci sıraya geriledi. Robert Downey Jr.’ın başrolde yer aldığı filmler ise 14,2 milyar dolar ile üçüncü sırada.

Başrol oyuncuların isimlerinin filmlere olan getirisi ortada görüyorsunuz ki.

Başrol oyuncuların isimlerinin filmlere olan getirisi ortada görüyorsunuz ki.

Scarlett Johansson’ın 14,8 milyar dolarlık gişe rekorunun yaklaşık 8,7 milyar doları, Black Widow rolüyle yer aldığı dört Avengers filmi ve Captain America: Civil War sayesinde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Eylul

Izledigim en kotu Jurassic Park'ti. Sacmasapan.