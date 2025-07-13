2 Yıl Sonra Dönüyor: Mert Fırat'ın Netflix'te Yayınlanacak Yeni Dizisi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Son olarak Birce Akalay'la başrollerini paylaştığı Bir Derdim Var dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mert Fırat, dizinin erken final yapmasının ardından yeni bir projede yer almamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş müjdeyi verdi! Mert Fırat, Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden Netflix’e uyarlanan “Sonra Gözler Görür” dizisinde rol alacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ünlü oyuncu Mert Fırat, son olarak Bir Derdim Var dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mert Fırat 'Sonra Gözler Görür' dizisinin başrolü oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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