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2 Yıl Sonra Dönüyor: Mert Fırat'ın Netflix'te Yayınlanacak Yeni Dizisi Belli Oldu!

2 Yıl Sonra Dönüyor: Mert Fırat'ın Netflix'te Yayınlanacak Yeni Dizisi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2025 - 18:07

Son olarak Birce Akalay'la başrollerini paylaştığı Bir Derdim Var dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mert Fırat, dizinin erken final yapmasının ardından yeni bir projede yer almamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş müjdeyi verdi! Mert Fırat, Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden Netflix’e uyarlanan “Sonra Gözler Görür” dizisinde rol alacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Ünlü oyuncu Mert Fırat, son olarak Bir Derdim Var dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Mert Fırat, son olarak Bir Derdim Var dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Birce Akalay'la başrollerini paylaştığı dizinin erken final yapmasının ardından 2 yıldır başka projede rol almayan Mert Fırat, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fırat, Netflix dizisiyle anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mert Fırat 'Sonra Gözler Görür' dizisinin başrolü oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mert Fırat 'Sonra Gözler Görür' dizisinin başrolü oldu.

Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden Netflix’e uyarlanan “Sonra Gözler Görür”, ünlü gazeteci Ezgi Sezgin’in kendisini bir anda karmaşık bir cinayet ve ilişkiler ağının içerisinde bulmasını konu alıyor. Uğur Aslan’ın “Mert”, Fırat Çelik’in “Bedri” ve Başak Daşman’ın “Mercan” rollerine hayat vereceği 8 bölümlük dizide Mert Fırat 'Cüneyt' karakterine hayat verecek. Ezgi Sezgin'i canlandıracak oyuncu ise henüz belli olmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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