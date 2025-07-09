Dünya Düzenine Karşı Durup Sistemi Sorgulayan 15 Etkileyici Film
Dünya dönüyor ama herkesin yönü aynı değil. Kimi ekranlarda romantik kaçışlar ararken, kimi de bu düzenin neden böyle işlediğini sorgulayan hikâyelerin peşine düşüyor.
Bu listede, yalnızca eğlendirmeyi değil düşündürmeyi de hedefleyen; sınıf ayrımından medyaya, teknolojiden bürokrasiye kadar pek çok konuya dokunan 15 etkileyici filmi bir araya getirdik. Her biri kendine özgü bir dille toplum düzenini sorgulayan filmleri seviyorsan bu filmler tam sana göre.
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1. Parasite (2019)
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2. Joker (2019)
3. The Truman Show (1998)
4. Fight Club (1999)
5. Don't Look Up (2021)
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6. Network (1976)
7. Brazil (1985)
8. Sorry We Missed You (2019)
9. The Platform (2019)
10. V for Vendetta (2005)
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11. Her (2013)
12. The Lobster (2015)
13. District 9 (2009)
14. I, Daniel Blake (2016)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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