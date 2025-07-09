Dünya Düzenine Karşı Durup Sistemi Sorgulayan 15 Etkileyici Film

Dünya dönüyor ama herkesin yönü aynı değil. Kimi ekranlarda romantik kaçışlar ararken, kimi de bu düzenin neden böyle işlediğini sorgulayan hikâyelerin peşine düşüyor.

Bu listede, yalnızca eğlendirmeyi değil düşündürmeyi de hedefleyen; sınıf ayrımından medyaya, teknolojiden bürokrasiye kadar pek çok konuya dokunan 15 etkileyici filmi bir araya getirdik. Her biri kendine özgü bir dille toplum düzenini sorgulayan filmleri seviyorsan bu filmler tam sana göre.