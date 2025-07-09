onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dünya Düzenine Karşı Durup Sistemi Sorgulayan 15 Etkileyici Film

Dünya Düzenine Karşı Durup Sistemi Sorgulayan 15 Etkileyici Film

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2025 - 08:39

Dünya dönüyor ama herkesin yönü aynı değil. Kimi ekranlarda romantik kaçışlar ararken, kimi de bu düzenin neden böyle işlediğini sorgulayan hikâyelerin peşine düşüyor.

Bu listede, yalnızca eğlendirmeyi değil düşündürmeyi de hedefleyen; sınıf ayrımından medyaya, teknolojiden bürokrasiye kadar pek çok konuya dokunan 15 etkileyici filmi bir araya getirdik. Her biri kendine özgü bir dille toplum düzenini sorgulayan filmleri seviyorsan bu filmler tam sana göre.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Parasite (2019)

1. Parasite (2019)

Yoksul Kim ailesi, zengin Park ailesinin evine özel ders hocası kılığında girerek birer birer iş sahibi olur. Başta eğlenceli bir sosyal yükseliş hikâyesi gibi başlasa da, sınıflar arasındaki görünmez ama çok keskin duvarları bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Film ilerledikçe her karakterin aslında kendi sistemine hapsolduğunu ve “parazit”in kim olduğunu sorgulamaya başlıyoruz.

2. Joker (2019)

2. Joker (2019)

Arthur Fleck, toplumun kıyısında, ruh sağlığı hizmetlerinden mahrum, yalnız bir adam. Küçümsendiği, dışlandığı, görmezden gelindiği bir dünyada yavaş yavaş Joker'e dönüşüyor. Bu film, bir bireyin çöküşünü değil; bir sistemin başarısızlığının portresini çiziyor aslında.

3. The Truman Show (1998)

3. The Truman Show (1998)

Truman, tüm hayatı gizlice bir televizyon programı olarak yayınlanan ama bunu bilmeyen bir adam. Sahte bir dünya içinde, gerçek olduğunu sandığı bir yaşam sürüyor; ta ki her şey yavaş yavaş çatlamaya başlayana kadar. Film, medya manipülasyonu, özgür irade ve toplumsal denetim üzerine son derece güçlü bir alegori sunuyor.

4. Fight Club (1999)

4. Fight Club (1999)

Tüketim kültüründen, modern hayatın boğuculuğundan ve anlam arayışından bıkmış bir adamın içinden çıkan Tyler Durden ile kurduğu gizli dövüş kulübü, zamanla anarşist bir harekete dönüşüyor. Film sadece bireysel bir kriz değil, bir sistem krizini yansıtıyor. Kapitalizm, erkeklik, kimlik... hepsi sorgulanıyor ama asla doğrudan anlatılmıyor.

5. Don't Look Up (2021)

5. Don't Look Up (2021)

İki bilim insanı, dünyaya çarpacak bir kuyrukluyıldızı keşfeder ama ne medya ne de hükümet onları ciddiye alır. Felaket yaklaşırken herkes gündemden, magazinden, seçimlerden başka bir şey düşünemez hale gelir. Film, bilime kulak tıkayan sistemleri, popüler kültürün her şeyin önüne geçmesini ve kolektif aptallığı hicvediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Network (1976)

6. Network (1976)

Bir haber spikeri, canlı yayında “delirdiğini” ilan eder ve reytingler patlar. Televizyon yöneticileri, bu kriz anını fırsata çevirip onu bir şov yıldızına dönüştürür. Medyanın insanları nasıl kullanıp tükettiğini ve izleyicinin ne kadar kolay yönlendirildiğini yıllar öncesinden müthiş bir keskinlikle anlatıyor.

7. Brazil (1985)

7. Brazil (1985)

Bürokrasiyle ve devlete körü körüne bağlılıkla işleyen bir distopyada, sıradan bir memur yanlışlıkla sistemin kurbanı oluyor. Rüyalarla gerçekler iç içe geçerken, bireyin boğulması göz göre göre gerçekleşiyor. Absürtlük ve karanlık mizah bir araya gelerek Orwellvari bir dünya yaratıyor.

8. Sorry We Missed You (2019)

8. Sorry We Missed You (2019)

Bir teslimat şoförü olan baba, ailesiyle birlikte daha iyi bir hayat kurmaya çalışırken, sözde “özgür” çalışma düzeninin aslında onu ne kadar sömürdüğünü fark eder. Film, modern emek sömürüsünü, güvencesiz çalışmayı ve aile dinamiklerini yavaş yavaş çökerten bir sistemi gözler önüne seriyor. Sessiz ama yürek burkan bir isyan.

9. The Platform (2019)

9. The Platform (2019)

Her katta iki kişi, yukarıdan aşağıya inen bir platformla yemek alıyor. Üst kattakiler doyana kadar yiyor, alttakilere kırıntı bile kalmıyor. Bu distopik düzen, adaletsizliği ve insan doğasındaki açgözlülüğü sert ve kanlı bir metaforla anlatıyor.

10. V for Vendetta (2005)

10. V for Vendetta (2005)

Baskıcı bir rejim altında yaşayan halk, maskeli bir adamın eylemleriyle uyanmaya başlar. 'V', geçmişin acılarıyla hareket eder ama geleceğe umut bırakır. Her kelimesi özgürlük üzerine bir manifesto gibi; “5 Kasım’ı unutma” derken, hepimizi unutmaya karşı uyarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Her (2013)

11. Her (2013)

Teknoloji çağında insanlar, birbirlerinden çok ekranlarıyla konuşur hale gelmiştir. Theodore, bir yapay zekâya âşık olduğunda, hem insan ilişkilerinin yavanlığını hem de duyguların nasıl dijitalleştiğini fark ederiz. Sessiz, sade ama duygusal olarak çok sarsıcı bir sistem eleştirisi.

12. The Lobster (2015)

12. The Lobster (2015)

Bekârsan kurallara göre otele kapatılıyorsun; 45 gün içinde biriyle eşleşmezsen bir hayvana dönüştürülüyorsun. Aşkın bile sistematik hale getirildiği bu evrende, bireysellik, seçim hakkı ve ilişkiler absürt ama çarpıcı bir dille sorgulanıyor. Gülünç ama bir o kadar da acı.

13. District 9 (2009)

13. District 9 (2009)

Uzaylılar dünyaya sığınıyor ama insanlar onları gettolarda, kötü koşullarda yaşamaya zorluyor. Film aslında ırkçılık, ayrımcılık ve dışlanma üzerine oldukça gerçekçi bir bilimkurgu anlatısı. Güney Afrika'nın geçmişine selam dururken, günümüz dünyasına da ayna tutuyor.

14. I, Daniel Blake (2016)

14. I, Daniel Blake (2016)

Kalp rahatsızlığı geçirdiği için çalışamayan Daniel Blake, yardım almak için başvurduğu devlet kurumlarında bürokrasi duvarlarına çarpıyor. Sistemin, yardıma ihtiyacı olanları nasıl görmezden geldiğini yalın ve çarpıcı bir dille anlatıyor. Ne gösterişli ne karmaşık ama etkisi uzun süre geçmeyen bir film.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın