Kendisi Açıkladı: Çağatay Ulusoy'un Uykucu Adam Filminde Kadın Başrol Belli Oldu!
Kanal D'de Demet Özdemir'le başrollerini paylaştığı Eşref Rüya ile ekranlara dönen Çağatay Ulusoy, izleyicilerini canlandırdığı Eşref Tek rolüyle epey coşturmuştu. Sezonun en yüksek kaşeli oyuncusu olmasının yanı sıra büründüğü karaktere inanılmaz yakışması sonucu dizi büyük başarı yakaladı. İkinci sezonuyla izleyiciyle buluşmadan önce ise Çağatay Ulusoy boş durmayarak Uykucu Adam filminde rol alacak. Partneri konusunda belirsizlik sürerken, filmde 'Saye' karakterini canlandıracak oyuncu X hesabından yaptığı paylaşımla kendini ele verdi.
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Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy, Eşref Tek'le ekranlara dönerek tüm sevenlerini sevindirmişti.
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Uykucu Adam filmiyle bir kez daha sevenlerinin karşısına çıkacak Çağatay Ulusoy'un partneri Elçin Sangu oldu.
Elçin Sangu'nun karakterini açıkladığı o tweet'ini buradan görebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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