Nur ve Batuhan'dan Sonra Bir İlk: Kısmetse Olur Çifti Buse Ünlü ve Mert İndere Evlendi!
Bir dönemin efsane evlendirme programı Kısmetse Olur'un ilk sezonunda Nur ve Batuhan çifti evlenmişti. Evliliklerini Asel adlı kızlarıyla taçlandıran çift 2019'da boşanma kararı almışlardı. 2022 yılında YouTube'da yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur, bu kez Aşkın Gücü adıyla izleyici karşısına çıkmıştı. Programın YouTube'da yayınlanan versiyonunun ikinci sezonunda yer alan Buse Ünlü ve Mert İndere çifti dünyaevine girdi!
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Bir dönemin efsane evlilik programı Kısmetse Olur'un ilk sezonunda Nur ve Batuhan çifti evlenmişti.
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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ikinci sezonunda yer alan Buse Ünlü ve Mert İndere çifti evlendi!
Düğüne Öykü Serter de katıldı.
Buse ve Mert'e mutluluklar dileriz ❤️
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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