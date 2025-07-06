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Nur ve Batuhan'dan Sonra Bir İlk: Kısmetse Olur Çifti Buse Ünlü ve Mert İndere Evlendi!

Nur ve Batuhan'dan Sonra Bir İlk: Kısmetse Olur Çifti Buse Ünlü ve Mert İndere Evlendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.07.2025 - 00:09

Bir dönemin efsane evlendirme programı Kısmetse Olur'un ilk sezonunda Nur ve Batuhan çifti evlenmişti. Evliliklerini Asel adlı kızlarıyla taçlandıran çift 2019'da boşanma kararı almışlardı. 2022 yılında YouTube'da yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur, bu kez Aşkın Gücü adıyla izleyici karşısına çıkmıştı. Programın YouTube'da yayınlanan versiyonunun ikinci sezonunda yer alan Buse Ünlü ve Mert İndere çifti dünyaevine girdi!

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Bir dönemin efsane evlilik programı Kısmetse Olur'un ilk sezonunda Nur ve Batuhan çifti evlenmişti.

Bir dönemin efsane evlilik programı Kısmetse Olur'un ilk sezonunda Nur ve Batuhan çifti evlenmişti.

Hayranlarına büyük mutluluk yaşatan çift, programın da favori çiftlerinden biri olarak görülüyordu. Evlilikleri gerçek mi sahte mi diye konuşulurken bir de Asel adında kız çocukları olan çift, 3 yıl boyunca mutlu bir evlilik geçirmişlerdi.

2019'da ayrılan çiftin ardından program, 2022 yılında YouTube'da Aşkın Gücü adıyla yayınlanmaya başladı.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ikinci sezonunda yer alan Buse Ünlü ve Mert İndere çifti evlendi!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ikinci sezonunda yer alan Buse Ünlü ve Mert İndere çifti evlendi!

Kısmetse Olur hayranlarını sevinçten coşturan gelişme yaşandı. Programın YouTube'da yayınlanan versiyonunun ikinci sezonunun şampiyonu olan ikili peri masalı gibi bir düğünle dünya evine girdi.

Düğüne Öykü Serter de katıldı.

Buse ve Mert'e mutluluklar dileriz ❤️

Buse ve Mert'e mutluluklar dileriz ❤️

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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