Şahin Kendirci ve Bayhan'dan Sonra Gassal'ın 3. Sezon Şarkıcısı Belli Oldu!
TRT Tabii'nin dizisi Gassal, ilk sezonundan itibaren büyük bir ilgi yakalamayı başardı. Dizinin konusu kadar şarkıları seslendiren isimler de dikkat çekti. İlk sezonunda Şahin Kendirci'nin, ikinci sezonunda Bayhan'ın şarkılarını seslendirdiği dizide üçüncü sezonda yeni bir sürpriz yer aldı.
Kaynak: Samet Aday / Magazin Burada
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TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, ilk iki sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı.
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Gassal'da dizinin konusu kadar şarkılar ve şarkıcılar da dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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