TikTok, Instagram, X Edit’leri ile Birlikte Daha Çok Tanınan 15 Dizi ve Film Karakteri

Tyler Durden’ın “You are not your job” repliği, Instagram’ın koyu temalı motivasyon hesaplarının klasikleri arasına girdi. Her zaman reels’ta onun soğukkanlı bakışlarına denk gelmek mümkün. Asla eskimeyen bir efsane. Karanlık mizahı ve nihilist enerjisiyle, izlememiş olanların bile tanıdığı bir anti-kahraman.