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TikTok, Instagram, X Edit’leri ile Birlikte Daha Çok Tanınan 15 Dizi ve Film Karakteri

etiket TikTok, Instagram, X Edit’leri ile Birlikte Daha Çok Tanınan 15 Dizi ve Film Karakteri

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 11:31

Hadi dürüst olalım, artık bir diziyi veya filmi açıp baştan sona izlememize gerek kalmıyor. Sosyal medyada o kadar çok edit, klip dönüyor ki bazı karakterler ister istemez beynimize kazınıyor. Bir sabah TikTok’ta scroll yaparken ya da Instagram reels’ta vakit öldürürken bu kim ya, her yerde karşıma çıkıyor dediğin an kesin olmuştur. Sonra merak edip diziye başlamış, belki de iki sezonu bir oturuşta tüketmişsindir. İşte tam o hissi yaratan, ekran başına oturtan, internetin başkahramanına dönüşen karakterler.

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1. Joe Goldberg – YOU

Psikolojik gerilim sevenlerin gözdesi olan Joe, internetin en karizmatik sapığı unvanını uzun süredir kimseye bırakmıyor. Özellikle “Hello, you” repliği ve sinsi bakışları, sosyal medyada karanlık romantizm temalı edit’lerin baş kahramanı.

2. Wednesday Addams – Wednesday

Jenna Ortega’nın o meşhur dans sahnesini izlemeyen kalmadı. Bloody Mary fon müziği eşliğinde yaptığı o hareketler, dünya çapında trend oldu. Özellikle küçük yaş gruplarında bir anda herkes saçlarını iki yandan toplamaya, simsiyah giyinmeye başladı. Instagram reels’larında hâlâ dönüyor.

3. Cassie Howard – Euphoria

“Ben daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım!” repliği ve gözyaşı içinde aynada hazırlanışıyla TikTok edit’lerinin kraliçesi oldu. Cassie’nin dram dolu estetik sahneleri her platformda defalarca viral oldu. Makyajı, bakışları, arka planda çalan depresif müzik… Tam bir edit malzemesi.

4. Rory Gilmore – Gilmore Girls

cdn.kqed.org

Kahvesi, kazakları, kitaplarıyla “Clean Girl” akımının ilham perisi gibi yeniden keşfedildi. Instagram’da okuma edit’lerinin vazgeçilmez yüzü oldu. Kahve içip kitap okuyan Rory’nin videolarını izleyince insanın kendini kütüphaneye atasası geliyor.

5. Ellie – The Last of Us

Oyuncunun oyundaki karakterle uyumu bazı izleyiciler tarafından pek onaylanmadı, eleştirilere maruz kaldı. Hatta bu konuda da birçok edit gördük. Ama yinede Ellie karakterinin cesareti, sivri dili ve hayatta kalma mücadelesi, dizinin yayınlanmasıyla beraber viral oldu.

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6. Seong Gi-Hun (456) – Squid Game

Squid Game patlayınca Seong Gi-Hun’un yorgun ama inatçı yüzü sosyal medyada en çok paylaşılan karakterlerden olmuştu ve diziyi de biraz böyle tanımıştık. Şimdilerde yeni çıkan 3. sezondan sahnelerle Squid Game editleri sosyal medyada sık sık karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonu izlemediyseniz aman dikkat spoiler çıkabilir!

7. Tommy Shelby – Peaky Blinders

Tommy’nin o ağır çekim yürüyüşleri, ağzından düşmeyen sigarası ve keskin bakışları sosyal medyada defalarca dönüp dolaştı. Red Right Hand şarkısı eşliğinde yapılan edit’ler resmen ikon.

8. Beth Harmon – The Queen’s Gambit

Beth Harmon’ın satranç tahtasına bakarken yüzünde beliren sakin odaklanma ifadesi, bir anda zihnin gücü temalı videoların ana görüntüsü haline geldi. Satranç bilen bilmeyen herkes, o taşlara dokunduğu anları estetik videolarda görür oldu. O sahneler Billie Eilish şarkılarıyla birleşince Instagram’da sayısız edite ilham verdi.

9. Tyler Durden – Fight Club

Tyler Durden’ın “You are not your job” repliği, Instagram’ın koyu temalı motivasyon hesaplarının klasikleri arasına girdi. Her zaman reels’ta onun soğukkanlı bakışlarına denk gelmek mümkün. Asla eskimeyen bir efsane. Karanlık mizahı ve nihilist enerjisiyle, izlememiş olanların bile tanıdığı bir anti-kahraman.

10. Gloria – Modern Family

Gloria’nın enerjik halleri, aksanlı İngilizcesi ve komik tepkileri, Instagram reels’larında defalarca karşımıza çıkan eğlenceli anlar arasında. Modern Family’yi izlememiş olanlar bile Gloria’nın enerjisini tanıyor ve her yeni videoda gülümsemekten kendini alamıyor.

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11. Barney Stinson – How I Met Your Mother

HIMYM editlerinin efsanesi Barney Stinson, popüler kültürün vazgeçilmez karakterlerinden. “Legen—wait for it—dary!” repliğini nasılsa her jenerasyon biliyor ve asla eskimiyor. Özgüven dolu tavırları ve karizmatik gülümsemesi, hâlâ viral olmaya devam ediyor.

12. Amy Dunne – Gone Girl

cdn.thepublive.com

Amy’nin o ünlü Cool Girl monologu, feminist TikTok sayfalarının baş tacı oldu. Soğukkanlılığı ve zekâsıyla kurgunun en karmaşık kadın karakterlerinden biri olarak yıllardır edit’lerin değişmez konusu. Özellikle repliğiyle başlayan videoların etkisi hâlâ taze.

13. Patrick Bateman – American Psycho

Patrick Bateman’ın ayna karşısında müzik eşliğinde dans ettiği sahneyle bu karanlık karizma hâlâ TikTok’ta tazeliğini koruyor. Sadece bir film karakteri değil, bir internet fenomeni gibi dolaşıyor.

14. Damon Salvatore – The Vampire Diaries

Damon’ın baştan çıkarıcı gülümsemesi, romantik slow motion edit’lerin vazgeçilmezi. Reels’larda yüzlerce kez dönüp duran videoları, Vampire Diaries’i hiç izlememiş olanları bile meraklandırıyor.

15. IV Baldwin – Kingdom of Heaven

Cennetin Krallığı (Kingdom of Heaven) filminde IV Baldwin, cüzzam hastalığı nedeniyle yüzünü saklıyordu. Edward Norton yüzü bile gözükmeden, kariyerinin en iyi performanslarından birini verdi. O kadar etkileyici ki filmi izlememiş olanlar bile bu maskeyi görünce onu hemen tanıyor. Modern epik sinema sahneleri arasında en çok kullanılan caps’lerden biri olması boşuna değil.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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