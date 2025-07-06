TikTok, Instagram, X Edit’leri ile Birlikte Daha Çok Tanınan 15 Dizi ve Film Karakteri
Hadi dürüst olalım, artık bir diziyi veya filmi açıp baştan sona izlememize gerek kalmıyor. Sosyal medyada o kadar çok edit, klip dönüyor ki bazı karakterler ister istemez beynimize kazınıyor. Bir sabah TikTok’ta scroll yaparken ya da Instagram reels’ta vakit öldürürken bu kim ya, her yerde karşıma çıkıyor dediğin an kesin olmuştur. Sonra merak edip diziye başlamış, belki de iki sezonu bir oturuşta tüketmişsindir. İşte tam o hissi yaratan, ekran başına oturtan, internetin başkahramanına dönüşen karakterler.
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1. Joe Goldberg – YOU
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2. Wednesday Addams – Wednesday
3. Cassie Howard – Euphoria
4. Rory Gilmore – Gilmore Girls
5. Ellie – The Last of Us
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6. Seong Gi-Hun (456) – Squid Game
7. Tommy Shelby – Peaky Blinders
8. Beth Harmon – The Queen’s Gambit
9. Tyler Durden – Fight Club
10. Gloria – Modern Family
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11. Barney Stinson – How I Met Your Mother
12. Amy Dunne – Gone Girl
13. Patrick Bateman – American Psycho
14. Damon Salvatore – The Vampire Diaries
15. IV Baldwin – Kingdom of Heaven
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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