TikTok, Instagram, X Edit’leri ile Birlikte Daha Çok Tanınan 15 Dizi ve Film Karakteri

Hadi dürüst olalım, artık bir diziyi veya filmi açıp baştan sona izlememize gerek kalmıyor. Sosyal medyada o kadar çok edit, klip dönüyor ki bazı karakterler ister istemez beynimize kazınıyor. Bir sabah TikTok’ta scroll yaparken ya da Instagram reels’ta vakit öldürürken bu kim ya, her yerde karşıma çıkıyor dediğin an kesin olmuştur. Sonra merak edip diziye başlamış, belki de iki sezonu bir oturuşta tüketmişsindir. İşte tam o hissi yaratan, ekran başına oturtan, internetin başkahramanına dönüşen karakterler.