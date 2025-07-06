Kerem Bürsin'e, Sibel Taşçıoğlu'nun Başrol Koltuğuna Oturduğu Çarpıntı Dizisinden Bomba Teklif!
Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri yolda! Star TV’nin “Çarpıntı”sı, hem yıldız kadrosu hem de çarpıcı hikayesiyle dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Okan Çabalar’ın yer aldığı kadroya son dakika bombası da geldi: Kerem Bürsin’e teklif gitti!
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Televizyon ekranlarının yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürerken, Star TV’den gelen “Çarpıntı” haberi ortalığı karıştırdı.
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Dizinin dikkat çeken başka bir karakteri ise Hülya’nın sevgilisi “Okan”.
Ama en çok konuşulan gelişme ise Kerem Bürsin’e giden teklif oldu!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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