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Kerem Bürsin'e, Sibel Taşçıoğlu'nun Başrol Koltuğuna Oturduğu Çarpıntı Dizisinden Bomba Teklif!

Kerem Bürsin'e, Sibel Taşçıoğlu'nun Başrol Koltuğuna Oturduğu Çarpıntı Dizisinden Bomba Teklif!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.07.2025 - 15:54

Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri yolda! Star TV’nin “Çarpıntı”sı, hem yıldız kadrosu hem de çarpıcı hikayesiyle dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Okan Çabalar’ın yer aldığı kadroya son dakika bombası da geldi: Kerem Bürsin’e teklif gitti!

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Televizyon ekranlarının yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürerken, Star TV’den gelen “Çarpıntı” haberi ortalığı karıştırdı.

Televizyon ekranlarının yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürerken, Star TV’den gelen “Çarpıntı” haberi ortalığı karıştırdı.

Hem oyuncu kadrosuyla hem de duygusal ağırlıklı dram hikayesiyle gündeme oturan dizi, daha başlamadan olay oldu!

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılığıyla hepimizi üzen Sibel Taşçıoğlu, yeni projede başrol koltuğuna oturuyor. Taşçıoğlu dizide “Tülin Alkan” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Deniz Çakır ise üç çocuk büyütmüş güçlü bir kadın olan “Hülya Güneş” rolünde. Hülya’nın kızı “Aslı”ya ise genç yıldız Lizge Cömert hayat verecek. Kalp nakli bekleyen Aslı’nın dramı seyirciyi gözyaşına boğacak gibi görünüyor.

Dizinin dikkat çeken başka bir karakteri ise Hülya’nın sevgilisi “Okan”.

Dizinin dikkat çeken başka bir karakteri ise Hülya’nın sevgilisi “Okan”.

Ona da Okan Çabalar hayat verecek. Yani hem dram, hem aşk, hem entrika bir arada!

Ama en çok konuşulan gelişme ise Kerem Bürsin’e giden teklif oldu!

Ama en çok konuşulan gelişme ise Kerem Bürsin’e giden teklif oldu!

Eğer her şey yolunda giderse, Bürsin dizide “Aras Alkan” karakteriyle karşımızda olacak ve Lizge Cömert’le partner olacak.

Sizce yakışırlar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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