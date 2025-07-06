Kerem Bürsin'e, Sibel Taşçıoğlu'nun Başrol Koltuğuna Oturduğu Çarpıntı Dizisinden Bomba Teklif!

Hem oyuncu kadrosuyla hem de duygusal ağırlıklı dram hikayesiyle gündeme oturan dizi, daha başlamadan olay oldu!

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılığıyla hepimizi üzen Sibel Taşçıoğlu, yeni projede başrol koltuğuna oturuyor. Taşçıoğlu dizide “Tülin Alkan” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Deniz Çakır ise üç çocuk büyütmüş güçlü bir kadın olan “Hülya Güneş” rolünde. Hülya’nın kızı “Aslı”ya ise genç yıldız Lizge Cömert hayat verecek. Kalp nakli bekleyen Aslı’nın dramı seyirciyi gözyaşına boğacak gibi görünüyor.