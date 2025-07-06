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Şakir Paşa Ailesi'nin Başarılı Oyuncusu Çok Uzak, Çok Yakın Dizisine Dahil Oldu!

Şakir Paşa Ailesi'nin Başarılı Oyuncusu Çok Uzak, Çok Yakın Dizisine Dahil Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.07.2025 - 11:23

Küçük yaşına rağmen oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kuran Azra Aksu’dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor gibi başarılı isimleri bir araya getiren Medyapım imzalı yeni dizi “Çok Uzak, Çok Yakın” dizisine son olarak “Şakir Paşa Ailesi” dizisinde Alyoşa lakabıyla hafızalara kazınan Azra Aksu dahil oldu. Başarılı oyuncu bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Son dönemde peş peşe yeni dizi haberleri geliyor.

Son dönemde peş peşe yeni dizi haberleri geliyor.

Bu kez Medyapım’ın NOW için hazırladığı “Çok Uzak, Çok Yakın” dizisi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle reyting rekabetine girmeye hazırlanıyor. 

Medyapım’ın NOW için hazırladığı “Çok Uzak, Çok Yakın” dizisi, orijinali Kore yapımı olan Lies Of Lies’tan uyarlanıyor ve şimdiden dizi severlerin radarına girmiş durumda.

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu proje, dramatik hikayesiyle izleyenlere bolca duygu yaşatacak gibi görünüyor.

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu proje, dramatik hikayesiyle izleyenlere bolca duygu yaşatacak gibi görünüyor.

Başrollerdeki Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor gibi usta isimlere Azra Aksu’nun katılması da heyecanı ikiye katladı.

Şakir Paşa Ailesi’nde Aliye Berger’in çocukluğu “Alyoşa” karakteriyle izleyenleri mest eden Azra Aksu, bu kez Ayşe karakterine hayat veren Funda Eryiğit’in kızı Öykü rolüyle karşımıza çıkacak.

Dizinin hikayesi oldukça çarpıcı: Eşinin cinayetinden sorumlu tutularak hapse giren Ayşe, içeride dünyaya getirdiği kızına kavuşabilmek için tahliye olduktan sonra çocuğun üvey annesi olmayı planlıyor.

Dizinin hikayesi oldukça çarpıcı: Eşinin cinayetinden sorumlu tutularak hapse giren Ayşe, içeride dünyaya getirdiği kızına kavuşabilmek için tahliye olduktan sonra çocuğun üvey annesi olmayı planlıyor.

Bir annenin kızı için verdiği mücadele, gözyaşlarını ve entrikayı aynı anda izleyiciye sunacak. Genç yaşına rağmen rol aldığı her projede oyunculuğuyla adından söz ettiren Azra Aksu’nun, bu zorlu rolde de yine göz dolduracağına şüphe yok. Üstelik usta isimlerle aynı seti paylaşmak, onun kariyer yolculuğunda önemli bir adım olacak.

Bu etkileyici hikayeyi ve Azra Aksu’nun performansını şimdiden merakla bekliyoruz! 🤗

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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