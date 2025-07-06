Şakir Paşa Ailesi'nin Başarılı Oyuncusu Çok Uzak, Çok Yakın Dizisine Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Küçük yaşına rağmen oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kuran Azra Aksu’dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor gibi başarılı isimleri bir araya getiren Medyapım imzalı yeni dizi “Çok Uzak, Çok Yakın” dizisine son olarak “Şakir Paşa Ailesi” dizisinde Alyoşa lakabıyla hafızalara kazınan Azra Aksu dahil oldu. Başarılı oyuncu bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son dönemde peş peşe yeni dizi haberleri geliyor.
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Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu proje, dramatik hikayesiyle izleyenlere bolca duygu yaşatacak gibi görünüyor.
Dizinin hikayesi oldukça çarpıcı: Eşinin cinayetinden sorumlu tutularak hapse giren Ayşe, içeride dünyaya getirdiği kızına kavuşabilmek için tahliye olduktan sonra çocuğun üvey annesi olmayı planlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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