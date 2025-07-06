Şakir Paşa Ailesi'nin Başarılı Oyuncusu Çok Uzak, Çok Yakın Dizisine Dahil Oldu!

Bu kez Medyapım’ın NOW için hazırladığı “Çok Uzak, Çok Yakın” dizisi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle reyting rekabetine girmeye hazırlanıyor.

Medyapım’ın NOW için hazırladığı “Çok Uzak, Çok Yakın” dizisi, orijinali Kore yapımı olan Lies Of Lies’tan uyarlanıyor ve şimdiden dizi severlerin radarına girmiş durumda.