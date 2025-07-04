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Efsane Film "Can Dostum" Türkiye'ye Uyarlanıyor: Başrolde Haluk Bilginer ve Gibi'nin Başrolü Var

Efsane Film "Can Dostum" Türkiye'ye Uyarlanıyor: Başrolde Haluk Bilginer ve Gibi'nin Başrolü Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.07.2025 - 13:44

2011 yapımı Fransız sinemasının unutulmaz filmi “Intouchables” yani bizdeki adıyla “Can Dostum” hayranlarını sevindirecek bir gelişme var! Efsane dostluk hikayesi Türkiye’ye uyarlanıyor ve başrollerde usta oyuncu Haluk Bilginer, sevilen isim Feyyaz Yiğit ve yetenekli oyuncu Bige Önal var. Filmin Türkiye’de bir ilki de var: Bu yapım, IMAX formatında çekilecek ilk yerli film olacak! Hem dev prodüksiyon ekibi hem de etkileyici konusu ile “Can Dostum” şimdiden sinemaseverlerin radarına girmiş durumda. 

Gelin, bu heyecan verici projeye birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Orijinali dünya çapında izlenme rekorları kıran “Intouchables”, içtenliği ve sıcacık hikayesiyle hafızalara kazınmıştı.

Orijinali dünya çapında izlenme rekorları kıran “Intouchables”, içtenliği ve sıcacık hikayesiyle hafızalara kazınmıştı.

Şimdi bu dokunaklı dostluk hikayesi Türkiye dinamiklerine uygun bir şekilde beyazperdeye taşınıyor. Filmin başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit var. Haluk Bilginer, kaza sonrası boynundan aşağısı felç kalan zengin bir adam olan “Refik” karakterine hayat verecek. 

Feyyaz Yiğit ise bu adamın bakımını üstlenen, eğlenceli ve dobra bir karakter olan “Ferruh” rolünde izleyici karşısına çıkacak. Bu ikiliyi bir arada izlemek için şimdiden heyecanlandık doğrusu!

Projeye son olarak güzel oyuncu Bige Önal da katıldı.

Projeye son olarak güzel oyuncu Bige Önal da katıldı.

“Figen” karakterine can verecek olan Önal, filmin duygusal dengelerini şimdiden değiştirecek gibi görünüyor. Okuma provası tamamlanan filmde yönetmen koltuğunda Fi ve Sıcak Kafa gibi işlerden tanıdığımız Mert Baykal oturuyor. Senaryo ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzası taşıyor.

“Can Dostum”, Türkiye’de ilk kez IMAX formatında çekilecek yerli film olma unvanına da sahip olacak.

“Can Dostum”, Türkiye’de ilk kez IMAX formatında çekilecek yerli film olma unvanına da sahip olacak.

Bu da izleyicinin dev perdede olağanüstü bir görüntü ve ses kalitesiyle hikayeye ortak olacağı anlamına geliyor. Zaten bu güçlü teknik detay bile beklentileri katlıyor. Çekimlerin Temmuz 2025’te başlaması planlanırken, vizyon tarihi olarak 14 Kasım 2025 işaret ediliyor.

Yani anlayacağınız “Can Dostum” Türk sinemasında hem hikayesi hem de IMAX detayıyla adından uzun süre söz ettirecek. Hazırlıklar tam gaz devam ederken, sinema tutkunlarının şimdiden ajandalarına not düşmesinde fayda var bizden söylemesi!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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