Efsane Film "Can Dostum" Türkiye'ye Uyarlanıyor: Başrolde Haluk Bilginer ve Gibi'nin Başrolü Var

Şimdi bu dokunaklı dostluk hikayesi Türkiye dinamiklerine uygun bir şekilde beyazperdeye taşınıyor. Filmin başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit var. Haluk Bilginer, kaza sonrası boynundan aşağısı felç kalan zengin bir adam olan “Refik” karakterine hayat verecek.

Feyyaz Yiğit ise bu adamın bakımını üstlenen, eğlenceli ve dobra bir karakter olan “Ferruh” rolünde izleyici karşısına çıkacak. Bu ikiliyi bir arada izlemek için şimdiden heyecanlandık doğrusu!