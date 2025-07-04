Efsane Film "Can Dostum" Türkiye'ye Uyarlanıyor: Başrolde Haluk Bilginer ve Gibi'nin Başrolü Var
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
2011 yapımı Fransız sinemasının unutulmaz filmi “Intouchables” yani bizdeki adıyla “Can Dostum” hayranlarını sevindirecek bir gelişme var! Efsane dostluk hikayesi Türkiye’ye uyarlanıyor ve başrollerde usta oyuncu Haluk Bilginer, sevilen isim Feyyaz Yiğit ve yetenekli oyuncu Bige Önal var. Filmin Türkiye’de bir ilki de var: Bu yapım, IMAX formatında çekilecek ilk yerli film olacak! Hem dev prodüksiyon ekibi hem de etkileyici konusu ile “Can Dostum” şimdiden sinemaseverlerin radarına girmiş durumda.
Gelin, bu heyecan verici projeye birlikte bakalım!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orijinali dünya çapında izlenme rekorları kıran “Intouchables”, içtenliği ve sıcacık hikayesiyle hafızalara kazınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Projeye son olarak güzel oyuncu Bige Önal da katıldı.
“Can Dostum”, Türkiye’de ilk kez IMAX formatında çekilecek yerli film olma unvanına da sahip olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın