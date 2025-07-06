Birbirinden Ünlü İsimlerin Yer Aldığı Organize İşler Dizisine Sürpriz İsim Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
2005 ve 2019 yıllarında izleyiciyle buluşan Organize İşler filmleri, yakaladığı büyük başarının ardından dizi versiyonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde oynadığı filmin dizi versiyonunun kadrosunda da birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdiden konuşulmaya başlayan dizinin kadrosuna sevilen bir oyuncu daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2005 yılında yayınlanan Organize İşler filminin ardından, 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı izleyiciyle buluşmuştu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uraz Kaygılaroğlu Organize İşler dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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