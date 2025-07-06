onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Birbirinden Ünlü İsimlerin Yer Aldığı Organize İşler Dizisine Sürpriz İsim Dahil Oldu!

Birbirinden Ünlü İsimlerin Yer Aldığı Organize İşler Dizisine Sürpriz İsim Dahil Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2025 - 23:30

2005 ve 2019 yıllarında izleyiciyle buluşan Organize İşler filmleri, yakaladığı büyük başarının ardından dizi versiyonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde oynadığı filmin dizi versiyonunun kadrosunda da birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdiden konuşulmaya başlayan dizinin kadrosuna sevilen bir oyuncu daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2005 yılında yayınlanan Organize İşler filminin ardından, 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı izleyiciyle buluşmuştu.

2005 yılında yayınlanan Organize İşler filminin ardından, 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı izleyiciyle buluşmuştu.

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kadrosuyla konuşulan film serisi, Yılmaz Erdoğan'ın en sevilen işlerinden biri olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş'ın verdiği müjdeyle de serinin diziye dönüşeceğini öğrenmiş olduk.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uraz Kaygılaroğlu Organize İşler dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uraz Kaygılaroğlu Organize İşler dizisine dahil oldu.

Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu'nun kadrosunda bulunduğu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da konuk olacağı diziye Uraz Kaygılaroğlu da dahil oldu. Eylül ayında sete çıkacak ve 8 bölümden oluşacak dizinin kadrosunda teklif götürülen Cem Yılmaz ve Ezgi Mola yer almayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın