3. Sezon Geliyor: Zeytin Ağacı’nın Kadrosuna Dahil Olan Yeni Konuk Oyuncu Belli Oldu!
Netflix’te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinin 3. sezon hazırlıkları başladı. Kadro yavaş yavaş oturmaya başladı. İlk sezondan bu yana ilgiyle karşılanan dizi, mistik konusuyla izleyicileri ekran başında tutmayı başarmıştı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, yeni sezonda dizide yer alacak konuk oyuncuyu açıkladı. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Alışılagelmişin dışında senaryosuyla Zeytin Ağacı, merak yaratmayı başarmıştı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Rüya Coriç konuk oyuncu olacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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