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3. Sezon Geliyor: Zeytin Ağacı’nın Kadrosuna Dahil Olan Yeni Konuk Oyuncu Belli Oldu!

3. Sezon Geliyor: Zeytin Ağacı’nın Kadrosuna Dahil Olan Yeni Konuk Oyuncu Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.07.2025 - 11:19

Netflix’te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinin 3. sezon hazırlıkları başladı. Kadro yavaş yavaş oturmaya başladı. İlk sezondan bu yana ilgiyle karşılanan dizi, mistik konusuyla izleyicileri ekran başında tutmayı başarmıştı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, yeni sezonda dizide yer alacak konuk oyuncuyu açıkladı. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Alışılagelmişin dışında senaryosuyla Zeytin Ağacı, merak yaratmayı başarmıştı.

Alışılagelmişin dışında senaryosuyla Zeytin Ağacı, merak yaratmayı başarmıştı.

Özellikle ilk sezonu büyük ilgi görmüş, sosyal medyada da yankı uyandırmıştı. Dizide yer verilen kitap, “Seninle Başlamadı” satış rekorları kırmıştı.

Şimdiyse 2. sezon da geride kaldı ve 3. sezon için iş başına geçildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Rüya Coriç konuk oyuncu olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Rüya Coriç konuk oyuncu olacak.

Üniversite öğrencisi olan Beliz karakterine hayat verecek olan Rüya Coriç, Tuba Büyüküstün’ün hayat verdiği Ada karakteriyle tanışmasıyla birlikte iç dünyasını keşfetmeye başlayacak!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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