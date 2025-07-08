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Elçin Sangu’dan Partnerliklerinden 7 Yıl Sonra Kıvanç Tatlıtuğ İtirafı Geldi: “Lanet Gibi!”

Elçin Sangu’dan Partnerliklerinden 7 Yıl Sonra Kıvanç Tatlıtuğ İtirafı Geldi: “Lanet Gibi!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.07.2025 - 08:33

Güzelliğiyle dillere pelesenk olan başarılı oyuncularımızdan Elçin Sangu, YouTube’da Kamuran Tapul’un sunuculuğuyla yayına başlayan “Bir Gece Show” programınının yeni konuğuydu. Sangu, merak edilen tüm sorulara samimi yanıtlar vererek izleyenlere tebessüm ettirdi. 

7 yıl önce Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Çarpışma dizisine de konu geldi. Sangu, Çarpışma dizisinde partneri olan Kıvanç Tatlıtuğ için itirafta bulundu! Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Bir Gece Show

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Show TV’nin sevilen dizilerinden olan Çarpışma, 2018 yılında 24 bölümle ekranlarda yerini almıştı.

Show TV’nin sevilen dizilerinden olan Çarpışma, 2018 yılında 24 bölümle ekranlarda yerini almıştı.

Sangu ve Tatlıtuğ’un enerjisi, uyumları diziseverler tarafından beğeni kazanmıştı. Ancak onları uzun soluklu izlemek nasip olmamıştı.

Güzel oyuncu ise programda Tatlıtuğ ile partner olmanın nasıl olduğunu yanıtladı.

Güzel oyuncu ise programda Tatlıtuğ ile partner olmanın nasıl olduğunu yanıtladı.

“Lanet gibi” benzetmesi yapan Sangu, sosyal medyada gündem oldu. 

'Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına kimi koyarsanız koyun, Kıvanç her zaman daha güzeldir. Onunla oynamak bir lanet gibi.'

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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pini mini dori

Abla bırak Kıvanç'ı sen anlat, 40 yaşında hala nasıl 20'lerinde duruyorsun? Senin yanında Kıvanç kim yahu

bbwear

partnerlik:))))) bunların hepsine partnerlik yapmaya hazırız, ben ve saz arkadaşım apaçi mustafa