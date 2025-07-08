Elçin Sangu’dan Partnerliklerinden 7 Yıl Sonra Kıvanç Tatlıtuğ İtirafı Geldi: “Lanet Gibi!”
Güzelliğiyle dillere pelesenk olan başarılı oyuncularımızdan Elçin Sangu, YouTube’da Kamuran Tapul’un sunuculuğuyla yayına başlayan “Bir Gece Show” programınının yeni konuğuydu. Sangu, merak edilen tüm sorulara samimi yanıtlar vererek izleyenlere tebessüm ettirdi.
7 yıl önce Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Çarpışma dizisine de konu geldi. Sangu, Çarpışma dizisinde partneri olan Kıvanç Tatlıtuğ için itirafta bulundu! Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Bir Gece Show
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Show TV’nin sevilen dizilerinden olan Çarpışma, 2018 yılında 24 bölümle ekranlarda yerini almıştı.
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Güzel oyuncu ise programda Tatlıtuğ ile partner olmanın nasıl olduğunu yanıtladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Abla bırak Kıvanç'ı sen anlat, 40 yaşında hala nasıl 20'lerinde duruyorsun? Senin yanında Kıvanç kim yahu
partnerlik:))))) bunların hepsine partnerlik yapmaya hazırız, ben ve saz arkadaşım apaçi mustafa