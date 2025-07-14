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Şirinler, Sil Baştan, İncir Reçeli: 18 Temmuz Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Şirinler, Sil Baştan, İncir Reçeli: 18 Temmuz Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.07.2025 - 14:30

Sinemaseverler buraya! Yeni haftaya girdik ve 18 Temmuz Cuma günü birbirinden güzel filmler vizyona girerek seyirciyle buluşacak. Kimileri yılların eskitemediği efsane filmler, kimileri ise ilk kez gösterime girecek olan filmler. Animasyon, romantizm, korku derken dolu dolu filmler sizleri bekliyor. Gelin sözü uzatmadan listeye geçelim…

Şimdiden gidecek olanlara iyi seyirler!

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Şirinler

Şirinler

Sevilen mavi kahramanlar bu kez bol müzikli ve bol yıldızlı bir macerayla karşımıza çıkıyor. Filmde, kötü sihirbazlar Gargamel ve Razamel’in Papa Şirin’i kaçırmasıyla işler sarpa sarıyor ve Şirin Anne, onu kurtarmak için Şirinler’le birlikte gerçek dünyaya adım atıyor. Rihanna’nın Şirin Anne’ye sesiyle hayat verdiği yapım, aynı zamanda onun müzikleriyle de renklendirilmiş. Şarkılar arasında en çok dikkat çeken “Friend of Mine”, uzun zamandır sessizliğini koruyan Rihanna’nın güçlü bir geri dönüşü niteliğinde. Film klasik Şirinler havasını korurken, modern animasyon dokunuşları ve enerjik ritimleriyle yeni nesle de göz kırpıyor. James Corden, Daniel Levy ve Sandra Oh gibi ünlü isimler seslendirme kadrosuna eğlenceli bir dinamizm katıyor. “Şirinler 2025”, nostaljiyle güncelin iç içe geçtiği, rengarenk ve kalpten gelen bir yaz yolculuğu sunuyor.

Ben Efsaneyim

Ben Efsaneyim

Ben Efsaneyim, yalnızlığın ve hayatta kalma mücadelesinin distopik bir portresini çizen çarpıcı bir bilim kurgu filmi. Başkahraman Robert Neville, insanlığı yok eden bir virüsten sağ kurtulan tek insan gibi New York sokaklarında yaşamaktadır. Gündüzleri köpeğiyle birlikte yiyecek arar, geceleri ise virüs yüzünden canavara dönüşen yaratıklardan saklanır. Bir yandan tedavi bulmaya çalışırken, diğer yandan aklını ve umudunu korumaya çabalar. Şehir sessizdir ama tehlike hep yakın, çünkü karanlık bastığında av başlar. 

Film, bir insanın yalnızlıkla, suçlulukla ve inancıyla yüzleşmesini etkileyici bir şekilde anlatıyor. Ben Efsaneyim, sadece bir kıyamet hikayesi değil, insan olmanın ne demek olduğunu sorgulayan güçlü bir dram.

Gelenek Görenek

Gelenek Görenek

Gelenek Görenek, başlık parası yüzünden evlenemeyen Zarife ve Metin’in, köyün gelenekleriyle boğuştuğu komik ve düşündürücü bir hikayeyi anlatıyor. Metin, bu çıkmazdan kurtulmak için köyde hala geçerli olan “Dezmal kaçırma” geleneğine başvuruyor. Ancak plan beklenildiği gibi gitmiyor ve yanlışlıkla Zarife yerine ablasını kaçırıyor. Bu hata, köy kurallarına göre Metin’in artık ablayla evlenmesi gerektiği anlamına geliyor. Sevdiği kadına kavuşmak isterken geleneklere takılan Metin, hem aşkı hem de doğruları arasında sıkışıp kalıyor. Yaşanan karmaşa, köydeki yerleşik düzeni ve görenekleri sorgulamasına neden oluyor. Film, mizahi bir dille geleneklerin bireyler üzerindeki baskısını gözler önüne seriyor.

Sil Baştan

Sil Baştan

Sil Baştan, aşkın karmaşasını ve hafızanın gücünü sorgulatan sıra dışı bir film. Joel, bir sabah eski sevgilisi Clementine’in, onunla ilgili tüm anılarını sildirdiğini öğrenince aynı işlemi yaptırmaya karar verir. Ancak hafızası silinirken, onunla yaşadığı güzel anıların peşinden gitmeye başlar. Her sahnede Joel’un zihninde bir yolculuğa çıkar, kimi zaman kaçmak, kimi zaman da saklamak ister anılarını. Film, sevginin sadece mantıkla değil duygularla da ilgili olduğunu hatırlatır. Hafıza silinse de, duyguların izi kolayca silinmez. Sil Baştan, unutmakla başa çıkmanın, hatırlamanın ve yeniden sevmeye cesaret etmenin hikayesidir.

Cin Kitabı

Cin Kitabı

Cin Kitabı, geçmişi lanetlerle dolu gizemli bir kitabın peşine düşen iki genç kadının yaşadıklarını konu alıyor. Ormanın derinliklerinde saklı olduğu söylenen bu kitap, sahibine büyük güçler vaat ederken aynı zamanda büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Selin ve Ceren, bu kitabın izini sürerken önce merakla başlayan yolculukları kısa sürede korku dolu bir kabusa dönüşüyor. Ormanda karşılaştıkları gizemli olaylar ve açıklanamayan varlıklar, onları geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürüklüyor. Yanlarına katılan köylü bir gencin rehberliği, hikayeyi daha da bilinmez ve tehditkar bir hale getiriyor. Zamanla, kitabın sıradan bir efsane değil, gerçekten uğursuz bir geçmişe sahip olduğu ortaya çıkıyor. Cin Kitabı, bilinmeyene duyulan merakın nasıl felakete dönüşebileceğini anlatan, gerilim dolu bir korku hikayesi sunuyor.

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Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum

Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum

Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum, gizli kalmış bir hatanın peşini bırakmayan bir gerilim hikayesi. Dört arkadaş, mezuniyet gecesi istemeden bir adamın ölümüne sebep olur ve cesedi denize atarak olayı örtbas ederler. Bir yıl sonra, her biri gizemli bir not alır: “Geçen yaz ne yaptığını biliyorum.” Panik ve korku içinde, birer birer tehdit edilmeye ve saldırıya uğramaya başlarlar. Suçun üzerini kapattıklarını sansalar da, geçmiş peşlerini bırakmaz. Katilin kim olduğunu bulmaya çalışırken, arkadaşlıkları da sarsılmaya başlar. Film, vicdanın, sırların ve intikamın tüyler ürpertici bir yüzleşmeye nasıl dönüştüğünü anlatır.

İncir Reçeli

İncir Reçeli

İncir Reçeli, hayata tutunmaya çalışan bir senarist ile hayat dolu ama gizemli bir kadının beklenmedik aşkını konu alıyor. Metin, senaryoları reddedilen, yalnız ve umutsuz bir hayat sürerken bir gece barda tanıştığı Duygu ile hayatı değişiyor. Duygu’nun spontane ve içten tavırları, Metin’in karanlık dünyasına renk katıyor. İkili arasında kısa sürede derin bir bağ oluşuyor ve birlikte geçirdikleri zaman Metin’in ilham kaynağı haline geliyor. Ancak Duygu’nun taşıdığı büyük bir sır, bu mutluluğun gölgesinde saklı duruyor. Duygu’nun geçmişiyle yüzleşmesi, ikisini de duygusal bir yolculuğa sürüklüyor. Film, aşkın güzelliği kadar, kaybın acısıyla başa çıkmayı da anlatan duygu yüklü bir hikaye sunuyor.

Münafık 2

Münafık 2

Münafık 2, şeytani bir tarikatın etkisi altındaki köye gelen bir vaizin yaşadıklarını konu alıyor. Ustaz Adam, geçmişinden taşıdığı acılarla birlikte bu köyde kendini karanlık bir mücadelenin içinde buluyor. Halkın üzerinde baskı kuran karizmatik bir liderin yönettiği tarikat, masum bir kadının bedenini ele geçiriyor. Adam, kadını kurtarmak için ruhani yollarla mücadele verirken kendi inancını da sorgulamaya başlıyor. Yanında cesaretiyle dikkat çeken Sakinah yer alıyor ve ikili birlikte bu korkunç düzene karşı durmaya çalışıyor. Tarikatın gizemli yapısı ve halkın suskunluğu, mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Film, inançla korkunun iç içe geçtiği, gerilim dozu yüksek bir hikaye sunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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