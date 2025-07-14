Şirinler, Sil Baştan, İncir Reçeli: 18 Temmuz Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Ben Efsaneyim, yalnızlığın ve hayatta kalma mücadelesinin distopik bir portresini çizen çarpıcı bir bilim kurgu filmi. Başkahraman Robert Neville, insanlığı yok eden bir virüsten sağ kurtulan tek insan gibi New York sokaklarında yaşamaktadır. Gündüzleri köpeğiyle birlikte yiyecek arar, geceleri ise virüs yüzünden canavara dönüşen yaratıklardan saklanır. Bir yandan tedavi bulmaya çalışırken, diğer yandan aklını ve umudunu korumaya çabalar. Şehir sessizdir ama tehlike hep yakın, çünkü karanlık bastığında av başlar.

Film, bir insanın yalnızlıkla, suçlulukla ve inancıyla yüzleşmesini etkileyici bir şekilde anlatıyor. Ben Efsaneyim, sadece bir kıyamet hikayesi değil, insan olmanın ne demek olduğunu sorgulayan güçlü bir dram.