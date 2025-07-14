Şirinler, Sil Baştan, İncir Reçeli: 18 Temmuz Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?
Sinemaseverler buraya! Yeni haftaya girdik ve 18 Temmuz Cuma günü birbirinden güzel filmler vizyona girerek seyirciyle buluşacak. Kimileri yılların eskitemediği efsane filmler, kimileri ise ilk kez gösterime girecek olan filmler. Animasyon, romantizm, korku derken dolu dolu filmler sizleri bekliyor. Gelin sözü uzatmadan listeye geçelim…
Şimdiden gidecek olanlara iyi seyirler!
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Şirinler
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Ben Efsaneyim
Gelenek Görenek
Sil Baştan
Cin Kitabı
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Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum
İncir Reçeli
Münafık 2
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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