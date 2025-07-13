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Ünlü Manken, Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Ünlü Manken, Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2025 - 18:03

Miray Daner ile Mert Ramazan Demir’i buluşturacak olan MF Yapım imzalı Disney Plus dizisinde hazırlıklar sürüyor. Pınar Bulut'un kaleme aldığı ve Neslihan Yeşilyurt'un yöneteceği diziye ünlü bir isim daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü manken dizide Yelda karakterine hayat verecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Miray Daner ve Mert Ramazan Demir, Disney Plus'ın yeni projesinde bir araya gelecek.

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir, Disney Plus'ın yeni projesinde bir araya gelecek.

8 bölümden oluşacak Bize Bir Şey Olmaz dizisinde, Miray Daner Lal karakterine hayat verecek. Mert Ramazan Demir'in Aktan karakterini canlandıracağı dizide, birbirine zıt iki karakterin yolları kesişecek ve ortaya büyük bir aşk hikayesi çıkacak.

Diziyle ilgili çalışmalar sürerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü manken ve modacı Ece Sükan da kadroya dahil oldu.

Diziyle ilgili çalışmalar sürerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü manken ve modacı Ece Sükan da kadroya dahil oldu.

Miray Daner'in canlandıracağı ve editörlük yapan Lal karakterinin patronuna hayat verecek olan Ece Sükan, dizide Yelda karakteriyle karşımıza çıkacak. Sükan'ın büyük aşk hikayesinin neresinde yer alacağı ise merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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