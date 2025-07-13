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Dört Duvar Arasında: Tek Mekânda Geçen 15 Gerilim Ustası Film

Dört Duvar Arasında: Tek Mekânda Geçen 15 Gerilim Ustası Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.07.2025 - 08:01

Sinema, bazen dev setlere, kalabalık kadrolara ya da dünya çapında lokasyonlara ihtiyaç duymaz. Bazen sadece bir oda, bir masa, bir telefon kulübesi… ve karakterlerin zihninde kopan fırtınalar yeterlidir. Tek mekânda geçen filmler, sınırlı alanda sınırsız gerilim yaratmayı başararak izleyiciyi yerinde çivileyen, zaman ve mekân algısını bozan yapımlardır.

Eğer sen de “kaçacak yerin olmadığı” o filmleri seviyorsan, bu liste tam sana göre: Burada sadece dört duvar değil, zihninin de köşeye sıkıştığını hissedeceksin. İşte tek mekânda geçen 15 çarpıcı gerilim filmi!

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1. 12 Angry Men (1957)

1. 12 Angry Men (1957)

Bir cinayet davasında jüri üyeleri, sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için bir odada toplanır. Karar oy birliğiyle alınmalıdır. Başta herkes suçlu der, bir kişi hariç. Tartışmalar ilerledikçe herkesin önyargıları ve değerleri açığa çıkar. Sadece sözlü çatışmalarla gerilimi tırmandıran bir odada geçer.

2. Buried (2010)

2. Buried (2010)

Amerika’da görev yapan bir kamyon şoförü, Irak’ta kaçırılır ve gözlerini bir tabutun içinde açar. Yanında yalnızca bir çakmak ve bir cep telefonu vardır. Konumunu kimseye tam olarak anlatamaz. Zamanla yarışmak zorundadır çünkü oksijen bitmek üzeredir. Film tamamen tabutun içinden anlatılır.

3. Phone Booth (2002)

3. Phone Booth (2002)

New York’ta bir halkla ilişkiler uzmanı, sokakta çalan bir telefon kulübesinin ahizesini kaldırır. Ahizenin ucundaki ses, kulübeden ayrıldığı an öleceğini söyler. Etrafı polisle çevrilmişken hareket edemez hale gelir. Gizemli bir keskin nişancı onu psikolojik olarak sıkıştırır. Olaylar kalabalığın ortasında, kulübenin içinde geçer.

4. The Invitation (2015)

4. The Invitation (2015)

Bir adam, eski eşinden gelen akşam yemeği davetini kabul eder ve yeni partneriyle birlikte eve gider. İlk başta her şey normal görünür. Ancak evdeki hava giderek daha gergin ve tuhaf hale gelir. Konuklar arasında bir şeylerin ters gittiği bellidir ama kimse ne olduğunu tam anlamaz. Gecenin ilerleyen saatlerinde gerçek niyet ortaya çıkar.

5. Coherence (2013)

5. Coherence (2013)

Sekiz arkadaş, bir akşam yemeği için bir evde buluşur. Aynı gece gökyüzünden geçen bir kuyruklu yıldız, tuhaf olayların başlangıcı olur. Elektrikler kesilir, iletişim kaybolur ve gerçeklik bozulmaya başlar. Evdeki herkes, bir şeylerin yanlış olduğunu fark eder. Mekân sabit kalırken, zaman ve kimlikler yer değiştirir.

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6. The Man from Earth (2007)

6. The Man from Earth (2007)

Bir tarih profesörü, emeklilik yemeğinde meslektaşlarına aslında 14.000 yaşında olduğunu söyler. Bu iddia, arkadaşları arasında büyük bir tartışma başlatır. Her biri kendi disiplininden yola çıkarak onu sorgular. Tüm konuşmalar bir oturma odasında geçer. Film, fiziksel eylem değil fikirlerle ilerler.

7. Locke (2013)

7. Locke (2013)

Başarılı bir şantiye yöneticisi, arabasına biner ve gece boyunca otoyolda tek başına yolculuk eder. Telefon görüşmeleriyle hem özel hayatı hem de kariyeri çökmeye başlar. Bir taraftan ailesiyle yüzleşirken, diğer yandan büyük bir projenin sorumluluğunu taşır. Tüm film boyunca araçtan hiç çıkılmaz. Hikâye sadece sesler ve tepkiler üzerinden anlatılır.

8. The Guilty (2018)

8. The Guilty (2018)

Bir polis memuru, disiplin cezası sonrası acil çağrı merkezine atanır. Bir kadından gelen yardım çağrısı üzerine şüpheli bir kaçırılma olayıyla ilgilenmeye başlar. Tüm iletişim sadece telefondan kurulur. Mekân yalnızca küçük bir ofistir. Film boyunca olayları yalnızca sesler ve hayal gücüyle izleriz.

9. Exam (2009)

9. Exam (2009)

Sekiz aday, yüksek profilli bir şirketin son aşama mülakatına katılır. Bir odada toplanırlar ve yalnızca bir kağıt, bir kalem ve bir talimat verilir: Sadece bir soruya cevap verin. Ancak sorunun ne olduğu belli değildir. Zaman ilerledikçe aralarındaki gerilim artar. Oda, gizli bir testin arenasına dönüşür.

10. Cube (1997)

10. Cube (1997)

Farklı geçmişlerden gelen bir grup insan, kendilerini dev küplerden oluşan bir yapının içinde bulur. Her küp odası farklı bir tuzak barındırır. Çıkış yolu olduğunu fark ederler ama her adım ölümcül olabilir. Kime güvenebileceklerini bilmeden birlikte hareket etmek zorundadırlar. Film yalnızca bu mekanik yapı içinde geçer.

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11. Panic Room (2002)

11. Panic Room (2002)

Anne ve kızı, yeni taşındıkları evde gece yarısı içeri giren hırsızlardan kaçar. Güvenlik amacıyla yapılmış “panik odasına” sığınırlar. Ancak hırsızların aradığı şey tam da odanın içindedir. İki taraf arasında psikolojik bir savaş başlar. Film, evin ve odanın sınırlarında sıkışır.

12. The Sunset Limited (2011)

12. The Sunset Limited (2011)

Bir adam intihar girişiminden sonra, kendisini kurtaran biriyle küçük bir dairede uzun bir konuşmaya girer. İki kişi, yaşam ve ölüm, inanç ve umutsuzluk üzerine tartışır. Fiziksel eylem yoktur, her şey kelimelerle yaşanır. Tüm film tek bir odada geçer. İki farklı dünya görüşü çatışır.

13. Hush (2016)

13. Hush (2016)

İşitme engelli bir kadın, ormanın ortasındaki evinde yalnız yaşar. Bir gece evine maskeli bir adam gelir ve onu hedef alır. Sesleri duyamadığı için tehlikeyi fark etmesi gecikir. Hayatta kalmak için tamamen sezgilerine güvenmek zorundadır. Hikâye, izole bir evin içinde geçer.

14. Rope (1948)

14. Rope (1948)

İki genç adam, entelektüel bir üstünlük göstergesi olarak bir arkadaşlarını öldürür. Cesedi bir sandığa saklar ve aynı akşam o sandığın üstünde akşam yemeği verirler. Davetliler arasında öğretmenleri ve kurbanın ailesi de vardır. Gerginlik adım adım yükselir. Film, neredeyse kesintisiz tek plan gibi çekilmiştir.

15. Carnage (2011)

15. Carnage (2011)

İki çift, çocuklarının kavgasını medeni biçimde çözmek için bir araya gelir. Başlangıçta nezaketle başlayan diyaloglar, giderek alttaki öfke ve kibri açığa çıkarır. Olaylar çığrından çıkar ve herkes birbirine döner. Dışarı çıkmaya çalışsalar da hep geri dönerler. Tüm film bir oturma odasında geçer.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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