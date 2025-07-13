Dört Duvar Arasında: Tek Mekânda Geçen 15 Gerilim Ustası Film

Sinema, bazen dev setlere, kalabalık kadrolara ya da dünya çapında lokasyonlara ihtiyaç duymaz. Bazen sadece bir oda, bir masa, bir telefon kulübesi… ve karakterlerin zihninde kopan fırtınalar yeterlidir. Tek mekânda geçen filmler, sınırlı alanda sınırsız gerilim yaratmayı başararak izleyiciyi yerinde çivileyen, zaman ve mekân algısını bozan yapımlardır.

Eğer sen de “kaçacak yerin olmadığı” o filmleri seviyorsan, bu liste tam sana göre: Burada sadece dört duvar değil, zihninin de köşeye sıkıştığını hissedeceksin. İşte tek mekânda geçen 15 çarpıcı gerilim filmi!