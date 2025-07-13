Dört Duvar Arasında: Tek Mekânda Geçen 15 Gerilim Ustası Film
Sinema, bazen dev setlere, kalabalık kadrolara ya da dünya çapında lokasyonlara ihtiyaç duymaz. Bazen sadece bir oda, bir masa, bir telefon kulübesi… ve karakterlerin zihninde kopan fırtınalar yeterlidir. Tek mekânda geçen filmler, sınırlı alanda sınırsız gerilim yaratmayı başararak izleyiciyi yerinde çivileyen, zaman ve mekân algısını bozan yapımlardır.
Eğer sen de “kaçacak yerin olmadığı” o filmleri seviyorsan, bu liste tam sana göre: Burada sadece dört duvar değil, zihninin de köşeye sıkıştığını hissedeceksin. İşte tek mekânda geçen 15 çarpıcı gerilim filmi!
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1. 12 Angry Men (1957)
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2. Buried (2010)
3. Phone Booth (2002)
4. The Invitation (2015)
5. Coherence (2013)
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6. The Man from Earth (2007)
7. Locke (2013)
8. The Guilty (2018)
9. Exam (2009)
10. Cube (1997)
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11. Panic Room (2002)
12. The Sunset Limited (2011)
13. Hush (2016)
14. Rope (1948)
15. Carnage (2011)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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