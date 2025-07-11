Bu Detayı Gören Şaşırdı: Squid Game Yönetmeni Finalde Gizlice Rol Almış!
Netflix’in tüm dünyayı kasıp kavuran yapımı Squid Game, üçüncü sezonuyla ekranlara veda etti. Milyonların nefesini tutarak izlediği bu final sezonu, beklenmedik bir sürprizle noktalandı: Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, son bölümde gizli bir rolle izleyicinin karşısına çıktı.
KAYNAK: Çağrı Çavuşoğlu/ TikTok
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Dijital platform tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game, üçüncü ve son sezonuyla ekranlara veda etti.
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Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, final bölümünde kimsenin beklemediği bir şekilde ekran önüne geçti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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