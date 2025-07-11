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Bu Detayı Gören Şaşırdı: Squid Game Yönetmeni Finalde Gizlice Rol Almış!

Bu Detayı Gören Şaşırdı: Squid Game Yönetmeni Finalde Gizlice Rol Almış!

Netflix Squid Game
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2025 - 20:00

Netflix’in tüm dünyayı kasıp kavuran yapımı Squid Game, üçüncü sezonuyla ekranlara veda etti. Milyonların nefesini tutarak izlediği bu final sezonu, beklenmedik bir sürprizle noktalandı: Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, son bölümde gizli bir rolle izleyicinin karşısına çıktı. 

KAYNAK: Çağrı Çavuşoğlu/ TikTok

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Dijital platform tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game, üçüncü ve son sezonuyla ekranlara veda etti.

Dijital platform tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game, üçüncü ve son sezonuyla ekranlara veda etti.

İlk sezonuyla küresel bir fenomene dönüşen dizi, sadece kurgusuyla değil, yarattığı evrenle de izleyiciyi avucunun içine almayı başarmıştı. Ancak final sezonu, sadece hikâyesiyle değil, kamera arkasındaki çok özel bir hamleyle de gündeme oturdu.

Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, final bölümünde kimsenin beklemediği bir şekilde ekran önüne geçti.

Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, final bölümünde kimsenin beklemediği bir şekilde ekran önüne geçti.

Üçüncü sezonun son bölümündeki lunapark sahnesinde figüran olarak yer alan ünlü yönetmen, dikkatli seyircinin gözünden kaçmadı. TikToker Çağrı Çavuşoğlu, Squid Game yönetmeninin o sahnesini hesabında paylaştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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