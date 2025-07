“Ne Varsa Eskilerde Var” Diyenlerin Soluksuz İzleyeceği 15 Zamansız Film!

Jonathan Demme’nin 1991 yapımı The Silence of the Lambs, gerilim türünün en unutulmaz örneklerinden biri. Genç bir FBI ajanının, vahşi bir seri katili yakalayabilmek için hapisteki başka bir katil olan Hannibal Lecter’dan başlıyor hikaye. Ancak Lecter, zekası, manipülatif tavırları ve geçmişiyle belki de dışarıdaki katilden bile daha tehlikeli. Film, Thomas Harris’in romanından uyarlanmış ve 90’lara damga vuran, psikolojik derinliği yüksek bir başyapıt haline gelenlerden.