“Ne Varsa Eskilerde Var” Diyenlerin Soluksuz İzleyeceği 15 Zamansız Film!
Notlar hazırlansın, hafta sonuna güzel bir geçiş yapmak isteyenler, “Bugün ne izlesem?” diye düşünenler için harika önerilerle karşınızdayız. Sizler için seçtiğimiz 15 film keyfinizi yerine getirecek. Kimileri zaten birkaç kez izlediğiniz, kimileriyse unuttuğunuz ve yeniden izlemek isteyeceğiniz öneriler. Gelin detaylara geçelim!
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The Social Network - Sosyal Ağ
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Büyük Budapeşte Oteli
Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Sil Baştan
Inglourious Basterds - Soysuzlar Çetesi
Whiplash
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Interstellar - Yıldızlararası
Ruhların Kaçışı
Inception - Başlangıç
Pulp Fiction - Ucuz Roman
Mad Max: Fury Road
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Schindler's List
Forrest Gump
Goodfellas - Sıkı Dostlar
The Silence of the Lambs - Kuzuların Sessizliği
Se7en - Yedi
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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pulp fiction ı öyle severim ki gimp in kafasına parmaklarıyla vurduğu sahneyi hala arkadaşlarıma yaparım:)
Hepsi de gerçekten soluksuz izlenecek filmler
Angel-A Taxi Yamakasi Run Lola Run Elveda Lenin X Project Mezarına Tüküreceğim ( sadece 1 i izlemeniz yeterli 2 ve 3 ü izlemek size kalmış.Yerinde ve haklı ... Devamını Gör