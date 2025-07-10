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Game of Thrones’un Popüler Oyuncusu Sophie Turner’dan Yıllar Sonra “Cinsellik” İtirafı Geldi

Game of Thrones’un Popüler Oyuncusu Sophie Turner’dan Yıllar Sonra “Cinsellik” İtirafı Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.07.2025 - 19:58

2011 yılında hayatımıza giren Game of Thrones dizisi öylesine etki bıraktı ki, hala izlenmesi gerekenler listelerine adını yazdırıyor. 8 sezon 73 bölüm süren dizi 2019’da son sezonuyla seyirciyle buluşmuştu. 2019’un üstünden de yıllar geçti ancak Game of Thrones hala dillere destan. 

Dizinin popüler oyuncularından Sophie Turner, Dish from Waitrose podcast’ine konuk oldu ve diziye dair açıklamalar yaptı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

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Turner, dizi başladığında henüz 14 yaşındaydı ve son sezona kadar kadroda kalan isimlerdendi.

Turner, dizi başladığında henüz 14 yaşındaydı ve son sezona kadar kadroda kalan isimlerdendi.

Ned Stark'ın en büyük kızı Sansa Stark karakterine hayat vermişti. 14 yaşında başladığı iş onun için tabii ki hayatına yön vermesinde etkili olacaktı. Sette büyümesi, başarılı sanatçılardan oluşan çevresiyle birlikte Turner, Game of Thrones’un hayatındaki yerinin büyük olduğunu dile getirdi.

Röportajda cinselliğe dair açıklamaları da dikkat çekti.

Röportajda cinselliğe dair açıklamaları da dikkat çekti.

'Cinsel eğitimimi kesinlikle o dizide aldım. Hem de fazlasıyla.” sözlerine yer verdi. Ek olarak da kendini izlemekten keyif almadığını belirterek 'Kendini izlemek korkunç bir şey' dedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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