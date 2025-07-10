Game of Thrones’un Popüler Oyuncusu Sophie Turner’dan Yıllar Sonra “Cinsellik” İtirafı Geldi
2011 yılında hayatımıza giren Game of Thrones dizisi öylesine etki bıraktı ki, hala izlenmesi gerekenler listelerine adını yazdırıyor. 8 sezon 73 bölüm süren dizi 2019’da son sezonuyla seyirciyle buluşmuştu. 2019’un üstünden de yıllar geçti ancak Game of Thrones hala dillere destan.
Dizinin popüler oyuncularından Sophie Turner, Dish from Waitrose podcast’ine konuk oldu ve diziye dair açıklamalar yaptı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
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Turner, dizi başladığında henüz 14 yaşındaydı ve son sezona kadar kadroda kalan isimlerdendi.
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Röportajda cinselliğe dair açıklamaları da dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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