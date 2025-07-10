Merakla Bekleniyordu: Çekimler Yapılmasına Rağmen İlk Göktürk Filminin Başrol Oyuncusu Değişti

Max platformunda yayınlanacak olan “İlk Göktürk: Önsöz” filmi merakla beklenen projelerden. Alper Çağlar’ın yönetmenliğinde çekilen film Göktürk İmparatorluğu’nu işleyecek. Ancak dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre filmin başrol oyuncusu değişti. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş