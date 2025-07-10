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Merakla Bekleniyordu: Çekimler Yapılmasına Rağmen İlk Göktürk Filminin Başrol Oyuncusu Değişti

Merakla Bekleniyordu: Çekimler Yapılmasına Rağmen İlk Göktürk Filminin Başrol Oyuncusu Değişti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.07.2025 - 23:33

Max platformunda yayınlanacak olan “İlk Göktürk: Önsöz” filmi merakla beklenen projelerden. Alper Çağlar’ın yönetmenliğinde çekilen film Göktürk İmparatorluğu’nu işleyecek. Ancak dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre filmin başrol oyuncusu değişti. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Bumin karakteri için Cengiz Coşkun’la anlaşmaya varılmıştı.

Bumin karakteri için Cengiz Coşkun’la anlaşmaya varılmıştı.

Sete de çıkılmış, çekimlerin bir kısmı yapılmıştı. Birsen Altuntaş Alper Çağlar’ın “Cengiz’le kırgın değiliz. Zamanlamalarımız uymadı. Filmin 8 günlük bir çekiminde rol almıştı. Onu da telafi ettik” dediğini aktardı.

Yeni isim ise Volkan Keskin oldu.

Yeni isim ise Volkan Keskin oldu.

Cast olarak Bumin karakterine daha uygun olduğu için Volkan Keskin’e karar verildiği açıklandı. Dev bütçeli filmin yayın günü iple çekiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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