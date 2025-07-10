Merakla Bekleniyordu: Çekimler Yapılmasına Rağmen İlk Göktürk Filminin Başrol Oyuncusu Değişti
Max platformunda yayınlanacak olan “İlk Göktürk: Önsöz” filmi merakla beklenen projelerden. Alper Çağlar’ın yönetmenliğinde çekilen film Göktürk İmparatorluğu’nu işleyecek. Ancak dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre filmin başrol oyuncusu değişti. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Bumin karakteri için Cengiz Coşkun’la anlaşmaya varılmıştı.
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Yeni isim ise Volkan Keskin oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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