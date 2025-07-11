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Uzak Şehir’in Demir’i Ferit Kaya, Uykucu Filminde Çağatay Ulusoy’un Ortağı Olacak!

Uzak Şehir’in Demir’i Ferit Kaya, Uykucu Filminde Çağatay Ulusoy’un Ortağı Olacak!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.07.2025 - 10:31

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezona damga vurdu. Reyting rekorları kıran dizi, aşiret temasını işleyişiyle dikkat çekmeyi başardı. Oyuncuların birbirleriyle uyumları da dizinin yayın hayatına tutunmasında etkili oldu. 

Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya da sezon arasında film anlaşması yaptı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynayacağı Uykusuz filmiyle anlaşmaya vardı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Uzak Şehir dizisi kadrodaki tüm oyuncular için unutulmaz işlerden oldu.

Uzak Şehir dizisi kadrodaki tüm oyuncular için unutulmaz işlerden oldu.

Her bir oyuncu, karakterine başarıyla yön verdiği için dizinin seyir zevki doruklardaydı. Yeni sezon için sevenleri sabırsızlıkla gün sayıyor.

Ferit Kaya da Demir’i başarıyla izleyiciye aktardı.

Ferit Kaya da Demir’i başarıyla izleyiciye aktardı.

Doğulu olmasının avantajını kullanarak karakterini benimsemekte ve canlandırmakta güçlük çekmeyen Kaya, yıldızı parlayanlardan oldu. Şimdiyse gelen projelerini değerlendiriyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu filmde yer alacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu filmde yer alacak.

Uykucu adlı filmde Afro karakterine hayat verecek. Çağatay Ulusoy’un ortağı rolünde olan Afro karakterinin renkli bir tip olduğu da aktarıldı. Bakalım neler izleyeceğiz? Merakla bekliyoruz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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