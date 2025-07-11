Uzak Şehir’in Demir’i Ferit Kaya, Uykucu Filminde Çağatay Ulusoy’un Ortağı Olacak!
Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezona damga vurdu. Reyting rekorları kıran dizi, aşiret temasını işleyişiyle dikkat çekmeyi başardı. Oyuncuların birbirleriyle uyumları da dizinin yayın hayatına tutunmasında etkili oldu.
Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya da sezon arasında film anlaşması yaptı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynayacağı Uykusuz filmiyle anlaşmaya vardı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir dizisi kadrodaki tüm oyuncular için unutulmaz işlerden oldu.
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Ferit Kaya da Demir’i başarıyla izleyiciye aktardı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu filmde yer alacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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