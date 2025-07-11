Öyle Bir Geçer Zaman ki ile Tanıdığımız Wilma Elles Memleketi Almanya’da Sunucu Oldu
2010 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon ekranda kalan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi o dönemin en popüler dizilerindendi, hala daha da başarılı yapımlar arasında ismini sıkça anıyoruz. Aşk üçgenleri, küçük Osman’ın vicdanımıza dokunan halleri, Aylin’in yaşadıkları ve dahası derken Öyle Bir Geçer Zaman ki reytinglerde şov yapıyordu.
Caroline karakterine hayat veren Wilma Elles de ülkemizde epey popülerlik yakalamıştı. Başarılı oyuncunun şimdilerde Almanya’da yayınlanan İşte Benim Stilim programını sunduğu öğrenildi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. kadın olarak dizide kötü bir karaktere hayat verse de kendisini çok sevmiş ve benimsemiştik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın