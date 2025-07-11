Öyle Bir Geçer Zaman ki ile Tanıdığımız Wilma Elles Memleketi Almanya’da Sunucu Oldu

2010 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon ekranda kalan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi o dönemin en popüler dizilerindendi, hala daha da başarılı yapımlar arasında ismini sıkça anıyoruz. Aşk üçgenleri, küçük Osman’ın vicdanımıza dokunan halleri, Aylin’in yaşadıkları ve dahası derken Öyle Bir Geçer Zaman ki reytinglerde şov yapıyordu.

Caroline karakterine hayat veren Wilma Elles de ülkemizde epey popülerlik yakalamıştı. Başarılı oyuncunun şimdilerde Almanya’da yayınlanan İşte Benim Stilim programını sunduğu öğrenildi. Gelin detaylara geçelim!