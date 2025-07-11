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Öyle Bir Geçer Zaman ki ile Tanıdığımız Wilma Elles Memleketi Almanya’da Sunucu Oldu

Öyle Bir Geçer Zaman ki ile Tanıdığımız Wilma Elles Memleketi Almanya’da Sunucu Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.07.2025 - 08:41

2010 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon ekranda kalan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi o dönemin en popüler dizilerindendi, hala daha da başarılı yapımlar arasında ismini sıkça anıyoruz. Aşk üçgenleri, küçük Osman’ın vicdanımıza dokunan halleri, Aylin’in yaşadıkları ve dahası derken Öyle Bir Geçer Zaman ki reytinglerde şov yapıyordu. 

Caroline karakterine hayat veren Wilma Elles de ülkemizde epey popülerlik yakalamıştı. Başarılı oyuncunun şimdilerde Almanya’da yayınlanan İşte Benim Stilim programını sunduğu öğrenildi. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

2. kadın olarak dizide kötü bir karaktere hayat verse de kendisini çok sevmiş ve benimsemiştik.

2. kadın olarak dizide kötü bir karaktere hayat verse de kendisini çok sevmiş ve benimsemiştik.

O da Türkiye’yi ve hayranlarını içtenlikle sevmişti. Türk vatandaşlığı aldıktan sonra bir de Mücella olarak Türk ismi almıştı. Magazinde de yer edinen Wlma Elles yakından takip edilen isimlerden.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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