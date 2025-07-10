Dizi Oyuncularının Kazancından Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon Çekimlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Her gün olduğu gibi bugün de televizyon dünyasında gelişmelere şahit olduk. Yaşananları anbean sizlere aktarmıştık. Kaçıranlar içinse minik bir derleme yaptık. Oyuncuların kazançları, yeni sezonda başlayacak dizilerle ilgili detaylar ve dahası haberimizde. 10 Temmuz Perşembe günü dizilerden, programlara bakalım neler yaşanmış?