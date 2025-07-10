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Dizi Oyuncularının Kazancından Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon Çekimlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Dizi Oyuncularının Kazancından Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon Çekimlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.07.2025 - 00:45

Her gün olduğu gibi bugün de televizyon dünyasında gelişmelere şahit olduk. Yaşananları anbean sizlere aktarmıştık. Kaçıranlar içinse minik bir derleme yaptık. Oyuncuların kazançları, yeni sezonda başlayacak dizilerle ilgili detaylar ve dahası haberimizde. 10 Temmuz Perşembe günü dizilerden, programlara bakalım neler yaşanmış?

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Show TV’nin en sevileni Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle ekranlara ara vermişti.

Show TV’nin en sevileni Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle ekranlara ara vermişti.

Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu 4. sezon için Ağustos’un 2. haftası sete çıkacaklarını açıkladı. Dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor!

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Aşiret dizileri adeta sektöre yön veriyor.

Aşiret dizileri adeta sektöre yön veriyor.

Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kırınca yeni sezon için de Doğu’da çekilecek bir proje duyuruldu. Sevdiğim Sensin dizisi için oyuncu seçimleri devam ederken kadroya Özlem Conker katıldı.

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Oyuncuların kazançları her daim merak konusu olmuştur.

Oyuncuların kazançları her daim merak konusu olmuştur.

Türkiye Gençlik adlı Instagram hesabı da en çok kazanan 5 oyuncuyu sıraladı. Ücretlerin beklentinin altında olduğuna dair yorumlar geldi.

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Survivor’dan bir haberle devam edelim.

Survivor’dan bir haberle devam edelim.

Yarışmanın popüler isimlerinden İsmail Balaban ve İlayda Şeker’in kızları dünyaya geldi. Balaban, Instagram hesabından kızıyla ilk paylaşımını yaptı.

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Müge Anlı’ya konuk olan Mühendis Gökhan olayında gelişme yaşandı.

Müge Anlı’ya konuk olan Mühendis Gökhan olayında gelişme yaşandı.

İnşaat mühendisi Gökhan Atakan, 2006 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Yeliz O. ile Erdal Bektaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Erzurum’dan SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katılan Bektaş ise adliyeden firar etti.

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Bir diğer dizi haberimizle devam edelim.

Bir diğer dizi haberimizle devam edelim.

Sezonun yeni işlerinden biri de Gözleri Karadeniz oldu. Cast seçimleri sürerken Aylin Veziroğlu ekibe dahil oldu.

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Sezon finali yapan başarılı işlerden biri de Eşref Rüya’ydı.

Sezon finali yapan başarılı işlerden biri de Eşref Rüya’ydı.

Sevilen dizide aşk sahnelerinin yanı sıra şiddet sahneleri de ilgi görüyordu. Kamera arkasından paylaşılan bir video sosyal medyada viral oldu.

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Ve son olarak biraz zamanda yolculuk vakti.

Ve son olarak biraz zamanda yolculuk vakti.

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür, katıldığı programda dizi döneminde kazandığı parayı nereye harcadıklarını açıkladı. Oyuncu, genel olarak kazancını ailecek harcadıklarını dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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