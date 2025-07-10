Dizi Oyuncularının Kazancından Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon Çekimlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Her gün olduğu gibi bugün de televizyon dünyasında gelişmelere şahit olduk. Yaşananları anbean sizlere aktarmıştık. Kaçıranlar içinse minik bir derleme yaptık. Oyuncuların kazançları, yeni sezonda başlayacak dizilerle ilgili detaylar ve dahası haberimizde. 10 Temmuz Perşembe günü dizilerden, programlara bakalım neler yaşanmış?
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Show TV’nin en sevileni Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle ekranlara ara vermişti.
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Aşiret dizileri adeta sektöre yön veriyor.
Oyuncuların kazançları her daim merak konusu olmuştur.
Survivor’dan bir haberle devam edelim.
Müge Anlı’ya konuk olan Mühendis Gökhan olayında gelişme yaşandı.
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Bir diğer dizi haberimizle devam edelim.
Sezon finali yapan başarılı işlerden biri de Eşref Rüya’ydı.
Ve son olarak biraz zamanda yolculuk vakti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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