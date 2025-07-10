Hasret Sona Eriyor: Kızılcık Şerbeti 4. Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu!
Show TV ekranlarının favori dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezonun final bölümüyle nabızları yükseltmişti. İlk sezondan bu yana izleyiciyi bir şekilde ekrana bağlamayı başaran Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezon için sete çıkış tarihi belli oldu. Sevenleri dört gözle yeni sezonu beklerken müjdeli haber geldi! Gelin detaylara geçelim…
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Doğa’sıydı, Fatih’iydi derken bir baktık kendimizi entrikalar içerisinde bulduk.
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Ama ne olursa olsun, senaryoda revizelerle Kızılcık Şerbeti bir şekilde ekranların bir numarası olmayı başardı.
Özellikle Mustafa karakterinin aklını yitirmesiyle sezon finali bölümünde kıyametler kopmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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