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Hasret Sona Eriyor: Kızılcık Şerbeti 4. Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu!

Hasret Sona Eriyor: Kızılcık Şerbeti 4. Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.07.2025 - 21:03

Show TV ekranlarının favori dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezonun final bölümüyle nabızları yükseltmişti. İlk sezondan bu yana izleyiciyi bir şekilde ekrana bağlamayı başaran Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezon için sete çıkış tarihi belli oldu. Sevenleri dört gözle yeni sezonu beklerken müjdeli haber geldi! Gelin detaylara geçelim…

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Doğa’sıydı, Fatih’iydi derken bir baktık kendimizi entrikalar içerisinde bulduk.

Doğa’sıydı, Fatih’iydi derken bir baktık kendimizi entrikalar içerisinde bulduk.

Başrolü öldürmezler dedik; Görkem’e, Pembe’ye veda ettik… Her bölüm “Acaba bu sefer ne olacak?” düşüncesi akıllarda yer etti.

Ama ne olursa olsun, senaryoda revizelerle Kızılcık Şerbeti bir şekilde ekranların bir numarası olmayı başardı.

Ama ne olursa olsun, senaryoda revizelerle Kızılcık Şerbeti bir şekilde ekranların bir numarası olmayı başardı.

Dile kolay 3 sezon geride kaldı ve 4. sezon için hazırlıklar başladı. Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, verdiği röportajda çekim tarihini açıkladı. Ekibin Ağustos’un 2. haftası sete çıkacağını dile getirdi.

Özellikle Mustafa karakterinin aklını yitirmesiyle sezon finali bölümünde kıyametler kopmuştu.

Özellikle Mustafa karakterinin aklını yitirmesiyle sezon finali bölümünde kıyametler kopmuştu.

Bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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