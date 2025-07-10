Başroller Belli Olmuştu: Sevdiğim Sensin Dizisinde Anne Rolü İçin İmzalar O İsimle Atıldı!
Aşiret temalı Doğu dizileri ekranlarda yer almaya devam ediyor. Özellikle Uzak Şehir son yılların rekorunu kıranlardan olmuştu. Hal böyle olunca yeni sezon için hazırlıklar başladı ve Sevdiğim Sensin dizisi için harekete geçildi. Ağrı’da çekimleri başlayacak olan Sevdiğim Sensin dizisi için cast yavaş yavaş oturuyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolü paylaşacağı açıklanmışken Birsen Altuntaş yeni bir haberle geldi. Gelin dizinin yeni oyuncusunu birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Helin Kandemir “Rojda” karakterine, Aytaç Şaşmaz ise “Erkan” karakterine hayat verecekti.
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Ancak hikayenin bir de İstanbul ayağı var ve Erkan karakterinin bir kız arkadaşı var.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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