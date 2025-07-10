Başroller Belli Olmuştu: Sevdiğim Sensin Dizisinde Anne Rolü İçin İmzalar O İsimle Atıldı!

Aşiret temalı Doğu dizileri ekranlarda yer almaya devam ediyor. Özellikle Uzak Şehir son yılların rekorunu kıranlardan olmuştu. Hal böyle olunca yeni sezon için hazırlıklar başladı ve Sevdiğim Sensin dizisi için harekete geçildi. Ağrı’da çekimleri başlayacak olan Sevdiğim Sensin dizisi için cast yavaş yavaş oturuyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolü paylaşacağı açıklanmışken Birsen Altuntaş yeni bir haberle geldi. Gelin dizinin yeni oyuncusunu birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş