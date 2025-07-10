Eşref Rüya Dizisinden Kamera Arkası Görüntüler Paylaşıldı: Şiddet Sahneleri İşte Böyle Çekiliyormuş!
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya dizisi, sezonun sevilen işlerinden oldu. Dizi hem yayın saatinde hem de YouTube’da yayınlanan özetleriyle ilgi görmeyi başardı. İlk kez partner olan Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy ikilisi enerjileriyle kısa sürede kendilerini sevdirdi.
Şimdiyse diziden kamera arkası görüntülerle karşınızdayız. Eşref Tek karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy’un ve Faruk Sezeri karakterine hayat veren Ahmet Rıfat Şungar’ın sahnelerinden olan kesit sosyal medyada ilgi gördü. Gelin o anlara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Dizi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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