İlk Paylaşım: Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in Kızları Dünyaya Geldi!
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İsmail Balaban ve İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışmış ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönmüştü.
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İsmail Balaban, kızı İlis'le ilk fotoğrafını paylaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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