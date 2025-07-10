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İlk Paylaşım: Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in Kızları Dünyaya Geldi!

İlk Paylaşım: Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in Kızları Dünyaya Geldi!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2025 - 15:46

Survivor'da tanışan İsmail Balaban ve İlayda Şeker, 2022 yılında dünyaevine girmişti. Birlikteliklerini bebekle taçlandıran çift, kız bebek beklediklerini duyurmuştu. İsmail Balaban bugün yaptığı paylaşımla kızları İlis'in dünyaya geldiğini duyurdu.

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İsmail Balaban ve İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışmış ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönmüştü.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışmış ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönmüştü.

Kasım 2022'de evlenen çift, geçtiğimiz aylarda kız bebek bekledikleri müjdesini vermişti. 

Dünyaya gelecek kızlarının adını İlis koyduklarını açıklayan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çiftinden sonunda müjdeli haber geldi. İsmail Balaban, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kızının dünyaya geldiğini duyurdu.

İsmail Balaban, kızı İlis'le ilk fotoğrafını paylaştı.

İsmail Balaban, kızı İlis'le ilk fotoğrafını paylaştı.

Balaban paylaşımına 'Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah' notunu düştü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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