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Kaos Yükleniyor! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, Yeni Sezonuyla Geri Döneceğini Duyurdu!

Kaos Yükleniyor! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, Yeni Sezonuyla Geri Döneceğini Duyurdu!

Kısmetse Olur
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2025 - 13:05

Kaos, entrika, gözyaşı ve bolca 'aşk mı, taktik mi?' sorusuyla ekranlara damga vuran Kısmetse Olur, üçüncü sezonuyla geri dönüyor! Bir zamanlar Kanal D ekranlarında başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen program, YouTube'a taşınmasının ardından bambaşka bir evrene adım atmış, dijital dünyada da fırtına estirmişti. 

Şimdi ise yepyeni yüzler, eski defterler ve hiç bitmeyen hesaplaşmalarla Kısmetse Olur 3. Sezon için geri sayım başladı.

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Kanal D ekranlarında başlayan Kısmetse Olur, yıllar sonra YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak geri dönmüştü.

Kanal D ekranlarında başlayan Kısmetse Olur, yıllar sonra YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak geri dönmüştü.

2022 yılında YouTube'la dönen Kısmetse Olur, 2 sezon sürmüş ve televizyonda yayınlandığı günler kadar popülerliğe ulaşmıştı.

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezonunda kazananlar Elif Nur Yel ve Sedat Polat olurken ikinci sezonda bu isimler Zeynep Buse Korkmaz ve Emir Luca Koşhisarlı olmuştu.

Hatta geçtiğimiz günlerde Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün 2. sezonunda yer alan Buse Ünlü ve Mert İndere çiftinin evlendiği ortaya çıkmıştı.

Hatta geçtiğimiz günlerde Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün 2. sezonunda yer alan Buse Ünlü ve Mert İndere çiftinin evlendiği ortaya çıkmıştı.

2022-2024 yılları arasında yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, özlemini çektiğimiz kaosu evlerimize yeniden taşırken yeni sezonun bir türlü gelmemesiyle tamamen bittiği düşünülmeye başlamıştı. Ta ki bugüne kadar!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün YouTube kanalında programın yeni sezonunun geldiğine dair bomba bir video paylaşıldı.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün YouTube kanalında programın yeni sezonunun geldiğine dair bomba bir video paylaşıldı.

Programa başvuruların açıldığının duyurulduğu videoda Kısmetse Olur'un çok yakında yeni sezonuyla YouTube'a geri döneceği belirtiliyor.

Peki, siz bu haberi nasıl karşıladınız? Biz epey heyecanlandık. Yorumlarda yeni sezona dair düşüncelerinizi yazın!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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