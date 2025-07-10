Kaos Yükleniyor! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, Yeni Sezonuyla Geri Döneceğini Duyurdu!

Kaos, entrika, gözyaşı ve bolca 'aşk mı, taktik mi?' sorusuyla ekranlara damga vuran Kısmetse Olur, üçüncü sezonuyla geri dönüyor! Bir zamanlar Kanal D ekranlarında başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen program, YouTube'a taşınmasının ardından bambaşka bir evrene adım atmış, dijital dünyada da fırtına estirmişti.

Şimdi ise yepyeni yüzler, eski defterler ve hiç bitmeyen hesaplaşmalarla Kısmetse Olur 3. Sezon için geri sayım başladı.