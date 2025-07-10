Kaos Yükleniyor! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, Yeni Sezonuyla Geri Döneceğini Duyurdu!
Kaos, entrika, gözyaşı ve bolca 'aşk mı, taktik mi?' sorusuyla ekranlara damga vuran Kısmetse Olur, üçüncü sezonuyla geri dönüyor! Bir zamanlar Kanal D ekranlarında başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen program, YouTube'a taşınmasının ardından bambaşka bir evrene adım atmış, dijital dünyada da fırtına estirmişti.
Şimdi ise yepyeni yüzler, eski defterler ve hiç bitmeyen hesaplaşmalarla Kısmetse Olur 3. Sezon için geri sayım başladı.
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Kanal D ekranlarında başlayan Kısmetse Olur, yıllar sonra YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak geri dönmüştü.
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Hatta geçtiğimiz günlerde Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün 2. sezonunda yer alan Buse Ünlü ve Mert İndere çiftinin evlendiği ortaya çıkmıştı.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün YouTube kanalında programın yeni sezonunun geldiğine dair bomba bir video paylaşıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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