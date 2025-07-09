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Gönül Dağı'ndan Ayrılan Sevilen Oyuncu, Yeni Sezonun İddialı Dizisinde!

Gönül Dağı'ndan Ayrılan Sevilen Oyuncu, Yeni Sezonun İddialı Dizisinde!

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2025 - 22:09

Yeni sezon için yayına girecek diziler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Çekimlerine Ağrı'da başlanacak olan 'Sevdiğim Sensin' dizisinin kadrosu şekillenmeye devam ederken kadroya bomba bir isim dahil oldu. Gönül Dağı'ndan ayrılan başarılı oyuncu, Sevdiğim Sensin dizisinde rol alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Uzak Şehir'in popülerleşmesiyle yeni sezonda kanallar aşiret dizileriyle geri dönüyor.

Uzak Şehir'in popülerleşmesiyle yeni sezonda kanallar aşiret dizileriyle geri dönüyor.

Askerlik için Ağrı’ya giden İstanbullu bir genç olan Erkan ile orada tanıştığı Rojda’nın yaşadığı büyük bir aşkı anlatacak olan 'Sevdiğim Sensin' dizisi yeni sezonun en iddialı işleri arasında.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerde yer alacağı Sevdiğim Sensin'in kadrosu şekillenirken Birsen Altuntaş'tan yeni bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in Gönül Dağı'nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, Sevdiğim Sensin dizisinde rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in Gönül Dağı'nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, Sevdiğim Sensin dizisinde rol alacak.

Altuntaş'ın haberine göre Cihat Süvarioğlu, dizide Tahir karakterine hayat verecek. Süvarioğlu, Aytaç Şaşmaz'ın canlandıracağı Erkan'ın abisi olarak karşımıza çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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