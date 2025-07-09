Gönül Dağı'ndan Ayrılan Sevilen Oyuncu, Yeni Sezonun İddialı Dizisinde!
Yeni sezon için yayına girecek diziler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Çekimlerine Ağrı'da başlanacak olan 'Sevdiğim Sensin' dizisinin kadrosu şekillenmeye devam ederken kadroya bomba bir isim dahil oldu. Gönül Dağı'ndan ayrılan başarılı oyuncu, Sevdiğim Sensin dizisinde rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in popülerleşmesiyle yeni sezonda kanallar aşiret dizileriyle geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in Gönül Dağı'nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, Sevdiğim Sensin dizisinde rol alacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın