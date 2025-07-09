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Disney Plus'ın Merakla Beklenen "Aşk" Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

Disney Plus'ın Merakla Beklenen "Aşk" Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

Disney Plus
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2025 - 20:11

Ay Yapım’ın Disney Plus için çekeceği 'Aşk' dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı. Birce Akalay'ın başrolde yer alacağı Aşk dizisinin kadrosuna bu defa NOW'da yayınlanan Leyla dizisinin oyuncusu dahil oldu. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Dijital platformların popülerleşmesiyle televizyon kanallarından daha fazla yerli dizi üretilmeye başlandı.

Dijital platformların popülerleşmesiyle televizyon kanallarından daha fazla yerli dizi üretilmeye başlandı.

Türkiye'ye gelmesinin ardından pek çok önemli projeye imza atan Disney Plus, bu defa 'Aşk' dizisiyle geliyor. Birce Akalay, Mehmet Aslantuğ, Derya Pınar Ak'ın kadrosuna dahil olduğu Aşk dizisine sürpriz bir oyuncu daha geldi.

O isim ise Alperen Duymaz'dan başkası değil!

O isim ise Alperen Duymaz'dan başkası değil!

Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Leyla dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, Birsen Altuntaş'ın haberine göre prensipte el sıkıştı.

Altuntaş, Alperen Duymaz'ın Aşk dizisinde Karan rolüne hayat vereceğini duyurdu. 8 bölüm sürecek dizi, özellikle İspanya'nın Madrid kentindeki sahneleriyle gündem olacağa benziyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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