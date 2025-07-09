Disney Plus'ın Merakla Beklenen "Aşk" Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!
Ay Yapım’ın Disney Plus için çekeceği 'Aşk' dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı. Birce Akalay'ın başrolde yer alacağı Aşk dizisinin kadrosuna bu defa NOW'da yayınlanan Leyla dizisinin oyuncusu dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Dijital platformların popülerleşmesiyle televizyon kanallarından daha fazla yerli dizi üretilmeye başlandı.
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O isim ise Alperen Duymaz'dan başkası değil!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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