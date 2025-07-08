RTÜK Ceza Vermişti: Sözcü TV 10 Günlüğüne Karartıldı!
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Sözcü TV, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından protestoların yayınlanması gerekçe gösterilerek RTÜK'ten ceza almıştı.
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Gelen tepkilerden bazılarını burada derledik:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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