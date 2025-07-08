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RTÜK Ceza Vermişti: Sözcü TV 10 Günlüğüne Karartıldı!

RTÜK Ceza Vermişti: Sözcü TV 10 Günlüğüne Karartıldı!

RTÜK
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2025 - 00:22

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü TV ve Halk TV'ye geçtiğimiz aylarda 10 gün ekran karartma cezası verdi. 8 Temmuz gece yarısı itibariyle Sözcü TV'nin 10 günlük karartma cezası başladı. Söz konusu durumun ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

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Sözcü TV, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından protestoların yayınlanması gerekçe gösterilerek RTÜK'ten ceza almıştı.

Sözcü TV, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından protestoların yayınlanması gerekçe gösterilerek RTÜK'ten ceza almıştı.

27 Mart tarihinde RTÜK tarafından 10 günlük ekran karartma cezası alan Sözcü TV, 8 Temmuz gece yarısı itibariyle 10 günlüğüne karanlığa büründü.

Ekran karartmaya dakikalar kala siyah beyaz yayına geçen Sözcü TV, söz konusu kararara son ana kadar tepki gösterirken kararın uygulanmaya başlaması sonrasında sosyal medyadan da tepkiler gelmeye başladı.

Gelen tepkilerden bazılarını burada derledik:

Gelen tepkilerden bazılarını burada derledik:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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