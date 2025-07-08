Sözcü TV, RTÜK'ün Ekran Karartma Cezasına Dakikalar Kala Siyah Beyaz Yayın Yapmaya Başladı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü TV ve Halk TV'ye geçtiğimiz aylarda 10 gün ekran karartma cezası verdi.
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Sözcü TV, gece yarısı yürürlüğe girecek olan ekran karartmaya dakikalar kala siyah beyaz ekranla yayın yapmaya başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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