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Sözcü TV, RTÜK'ün Ekran Karartma Cezasına Dakikalar Kala Siyah Beyaz Yayın Yapmaya Başladı

Sözcü TV, RTÜK'ün Ekran Karartma Cezasına Dakikalar Kala Siyah Beyaz Yayın Yapmaya Başladı

RTÜK
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2025 - 23:56

RTÜK'ün aldığı karara göre Halk TV ve Sözcü TV, 10 gün boyunca ekran karartacak. Sözcü TV, 9 Temmuz 00.00 itibariyle gerçekleşecek olan karartma kararına dakikalar kala canlı yayınlarına siyah beyaz devam etme kararı aldı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü TV ve Halk TV'ye geçtiğimiz aylarda 10 gün ekran karartma cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sözcü TV ve Halk TV'ye geçtiğimiz aylarda 10 gün ekran karartma cezası verdi.

RTÜK, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasının ardından protestoların yayınlanmasını gerekçe göstererek, 27 Mart tarihinde Sözcü TV'ye 10 günlük bir ekran karartma cezası uygulamıştı.

Bu karar doğrultusunda, Sözcü TV'nin yayınları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibaren 10 gün boyunca durdurulacak.

Sözcü TV, gece yarısı yürürlüğe girecek olan ekran karartmaya dakikalar kala siyah beyaz ekranla yayın yapmaya başladı.

Sözcü TV, gece yarısı yürürlüğe girecek olan ekran karartmaya dakikalar kala siyah beyaz ekranla yayın yapmaya başladı.

Kanal bünyesindeki yazarlar, gazeteciler, sunucular ve reji ekibi o anlarda stüdyoda yer alarak canlı yayını hep beraber yapıp karartma cezasını bekliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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