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TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Serkan Çayoğlu'na Yeni Partner Geldi!

TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Serkan Çayoğlu'na Yeni Partner Geldi!

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2025 - 23:30

Televizyon kanalları yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda da ciddi değişikliklere gidildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizide Fatih Sultan Mehmet'e hayat veren Serkan Çayoğlu'nun partneri değişti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.

Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdığı Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni sezona doğru kadrosunda ciddi değişiklikler yaşanıyor. Bunlardan biri de Serkan Çayoğlu'nun partnerinin değişmesi oldu.

49. bölümüyle sezon finali yapan ve 3. sezonda zaman atlamasının yaşanacağı dizide Serkan Çayoğlu'na yeni bir partner geldi.

O isim ise ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan başkası değil!

O isim ise ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan başkası değil!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Asaf dizisinde izlediğimiz Saadet Işıl Aksoy, zaman atlaması yaşanacağı için Esila Umut'un canlandırdığı Gülbahar Hatun karakterine hayat verecek. Saadet Işıl Aksoy, böylece 3. sezonda Serkan Çayoğlu ile partner olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Ayşe barım dan sonra kimse trt ye hayır diyemiyor