TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Serkan Çayoğlu'na Yeni Partner Geldi!
Televizyon kanalları yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosunda da ciddi değişikliklere gidildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizide Fatih Sultan Mehmet'e hayat veren Serkan Çayoğlu'nun partneri değişti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.
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O isim ise ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan başkası değil!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Ayşe barım dan sonra kimse trt ye hayır diyemiyor