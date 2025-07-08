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Gonca Vuslateri, Kaosun Bitmediği Leyla Dizisi Setinden Paylaşım Yaptı!

Gonca Vuslateri, Kaosun Bitmediği Leyla Dizisi Setinden Paylaşım Yaptı!

Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2025 - 20:31

NOW ekranlarında yayınlanan Leyla dizisi, günlerdir çeşitli kaoslarla gündem oluyor. Cemre Baysel ve bazı oyuncuların Gonca Vuslateri'yi takip etmekten çıktığı Leyla setinde neler olduğu merak edilirken olayların odağındaki Gonca Vuslateri'den Leyla setinde paylaşım geldi.

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NOW'ın final kararı alan dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... son dönemde gündemden düşmüyor.

NOW'ın final kararı alan dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... son dönemde gündemden düşmüyor.

Günlerdir sosyal medyada gündem olan dizi, sette yaşanan bazı tatsızlıklarla konuşuluyor. Leyla'nın başrolleri Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin birbirini takipten çıkmasıyla başlayan olaylar bu kadarla kalmamıştı.

Cemre Baysel'in ardından Leyla'da rol alan pek çok oyuncu Gonca Vuslateri'yi takipten çıkınca kafalar karışmıştı.

Cemre Baysel'in ardından Leyla'da rol alan pek çok oyuncu Gonca Vuslateri'yi takipten çıkınca kafalar karışmıştı.

Gonca Vuslateri haliyle olayların odağındaki isim olurken ona bir destek de Leyla oyuncusu Dilara Aksüyek'ten gelmişti.

Dilara Aksüyek, Victor E. Frankl'ın 'Anormal bir duruma gösterilen anormal tepki normal bir davranıştır.' sözünü paylaşarak 'Gonca'm' yazmış, Gonca Vuslateri de yaptığı başka bir paylaşımda kargaların 17 yıl boyunca kin tutabildiklerini yazıp 'Ben kargayım' notu düşmüştü.

İkilinin takipçileri Leyla setinde neler olduğunu hala anlayabilmiş değilken Gonca Vuslateri'den bu defa set paylaşımı geldi.

İkilinin takipçileri Leyla setinde neler olduğunu hala anlayabilmiş değilken Gonca Vuslateri'den bu defa set paylaşımı geldi.

Vuslateri, setten 'Set arası eve kahveye kaçtım' notuyla fotoğraf paylaştı. Önümüzdeki haftalarda final yapması beklenen Leyla dizisi çekimleri ise hala devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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