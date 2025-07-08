Gonca Vuslateri, Kaosun Bitmediği Leyla Dizisi Setinden Paylaşım Yaptı!
NOW ekranlarında yayınlanan Leyla dizisi, günlerdir çeşitli kaoslarla gündem oluyor. Cemre Baysel ve bazı oyuncuların Gonca Vuslateri'yi takip etmekten çıktığı Leyla setinde neler olduğu merak edilirken olayların odağındaki Gonca Vuslateri'den Leyla setinde paylaşım geldi.
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NOW'ın final kararı alan dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... son dönemde gündemden düşmüyor.
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Cemre Baysel'in ardından Leyla'da rol alan pek çok oyuncu Gonca Vuslateri'yi takipten çıkınca kafalar karışmıştı.
İkilinin takipçileri Leyla setinde neler olduğunu hala anlayabilmiş değilken Gonca Vuslateri'den bu defa set paylaşımı geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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