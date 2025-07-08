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Zafer Algöz, TRT'nin 15 Temmuz Darbe Girişimini Anlattığı "Son Sefer" Filminde!

Zafer Algöz, TRT'nin 15 Temmuz Darbe Girişimini Anlattığı "Son Sefer" Filminde!

TRT 15 Temmuz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2025 - 19:08

TRT, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında yayınlamak için bir film projesine imza attı. 15 Temmuz günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 'Son Sefer' filminin fragmanı yayınlandı. Fragmanda görülen usta oyuncu Zafer Algöz'ün filmde rol aldığı ortaya çıktı.

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15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından TRT, yeni bir film projesi duyurdu.

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından TRT, yeni bir film projesi duyurdu.

15 Temmuz'u anlatacak olan 'Son Sefer' filmi, 15 Temmuz Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerde yer alacağı Son Sefer'in ilk fragmanı TRT 1 resmi hesabı tarafından yayınlanırken fragmanda filmde rol alan diğer oyuncular da görüldü.

Usta oyuncu Zafer Algöz, TRT 1'in 15 Temmuz'u anlatan Son Sefer filminde rol alıyor.

Usta oyuncu Zafer Algöz, TRT 1'in 15 Temmuz'u anlatan Son Sefer filminde rol alıyor.

Zafer Algöz, Son Sefer filminde Ercan karakterine hayat verdi.

Algöz'ün yanı sıra kadroda Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

İşte Son Sefer filminin TRT 1 tarafından yayınlanan fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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