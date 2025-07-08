Zafer Algöz, TRT'nin 15 Temmuz Darbe Girişimini Anlattığı "Son Sefer" Filminde!
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15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından TRT, yeni bir film projesi duyurdu.
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Usta oyuncu Zafer Algöz, TRT 1'in 15 Temmuz'u anlatan Son Sefer filminde rol alıyor.
İşte Son Sefer filminin TRT 1 tarafından yayınlanan fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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