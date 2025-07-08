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Kerem Bürsin'in Kendisinden 15 Yaş Küçük Lizge Cömert'le Partner Olmasına Tepkiler Gecikmedi

Kerem Bürsin'in Kendisinden 15 Yaş Küçük Lizge Cömert'le Partner Olmasına Tepkiler Gecikmedi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2025 - 22:49

Televizyonun sevilen jönlerinden Kerem Bürsin, Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Çarpıntı'nın kadrosuna dahil oldu. Çarpıntı'da Lizge Cömert'le partner olan Kerem Bürsin haliyle sosyal medyanın gündeminde. Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in partnerliği seyirci tarafından beğenilmezken aralarındaki yaş farkına da tepki yağdı.

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Kerem Bürsin, Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı'yla geri dönüyor.

Kerem Bürsin, Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı'yla geri dönüyor.

Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrollerde yer aldığı Çarpıntı'nın erkek başrolü olan Kerem Bürsin, genç oyuncu Lizge Cömert'le partner oldu. Televizyon sektöründe partner olan oyuncular arasındaki yaş farkları sık sık gündem olurken Kerem Bürsin ve Lizge Cömert arasındaki 15 yaş fark dikkatten kaçmadı. Haliyle bu partnerliğe pek çok yorum geldi.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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