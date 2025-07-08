Kerem Bürsin'in Kendisinden 15 Yaş Küçük Lizge Cömert'le Partner Olmasına Tepkiler Gecikmedi
Televizyonun sevilen jönlerinden Kerem Bürsin, Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Çarpıntı'nın kadrosuna dahil oldu. Çarpıntı'da Lizge Cömert'le partner olan Kerem Bürsin haliyle sosyal medyanın gündeminde. Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in partnerliği seyirci tarafından beğenilmezken aralarındaki yaş farkına da tepki yağdı.
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Kerem Bürsin, Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı'yla geri dönüyor.
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İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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