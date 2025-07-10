Bu Ücretler Ne? Türkiye'de En Çok Kazanan 5 Dizi Oyuncusu ve Kazançları Şoke Etti
Türk dizi sektörü, son yıllarda yalnızca yerli izleyicinin değil, dünyanın dört bir yanındaki seyircilerin de ilgisini çekmeyi başardı. Bu ilginin doğal sonucu olarak oyunculara ödenen ücretler de dudak uçuklatacak seviyelere ulaştı. Peki kim bu sektördeki en pahalı yıldızlar? Kim bölüm başına milyonlara yakın ücret alıyor? İşte Türkiye'de en çok kazanan 5 dizi oyuncusu ve kazandıkları rakamlar…
KAYNAK: Türkiye Gençlik
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Televizyon ekranlarının parlayan yıldızları yalnızca oyunculuklarıyla değil, kazandıkları yüksek ücretlerle de gündemden düşmüyor.
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İşte Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı o liste ve kazançlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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