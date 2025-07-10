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Bu Ücretler Ne? Türkiye'de En Çok Kazanan 5 Dizi Oyuncusu ve Kazançları Şoke Etti

Bu Ücretler Ne? Türkiye'de En Çok Kazanan 5 Dizi Oyuncusu ve Kazançları Şoke Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2025 - 17:28

Türk dizi sektörü, son yıllarda yalnızca yerli izleyicinin değil, dünyanın dört bir yanındaki seyircilerin de ilgisini çekmeyi başardı. Bu ilginin doğal sonucu olarak oyunculara ödenen ücretler de dudak uçuklatacak seviyelere ulaştı. Peki kim bu sektördeki en pahalı yıldızlar? Kim bölüm başına milyonlara yakın ücret alıyor? İşte Türkiye'de en çok kazanan 5 dizi oyuncusu ve kazandıkları rakamlar…

KAYNAK: Türkiye Gençlik

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Televizyon ekranlarının parlayan yıldızları yalnızca oyunculuklarıyla değil, kazandıkları yüksek ücretlerle de gündemden düşmüyor.

Televizyon ekranlarının parlayan yıldızları yalnızca oyunculuklarıyla değil, kazandıkları yüksek ücretlerle de gündemden düşmüyor.

Türkiye’de dizi sektörü öylesine büyüdü ki, artık bölüm başına milyonlar kazanan oyuncular var. Üstelik bu kazançlar sadece yerel başarıyla sınırlı değil; dizilerin Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada izlenmesi, oyuncuların uluslararası üne kavuşmasını sağladı ve bu da aldıkları ücretleri katladı.

Türkiye Gençlik adlı sosyal medya hesabı, Türkiye'de en çok kazanan 6 oyuncuyu sıraladıkları bir video yayınladı. Videoda sıralanan oyuncular ve kazançları ise resmen dudak uçuklattı.

İşte Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı o liste ve kazançlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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