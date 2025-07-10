Bu Ücretler Ne? Türkiye'de En Çok Kazanan 5 Dizi Oyuncusu ve Kazançları Şoke Etti

Türkiye’de dizi sektörü öylesine büyüdü ki, artık bölüm başına milyonlar kazanan oyuncular var. Üstelik bu kazançlar sadece yerel başarıyla sınırlı değil; dizilerin Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada izlenmesi, oyuncuların uluslararası üne kavuşmasını sağladı ve bu da aldıkları ücretleri katladı.

Türkiye Gençlik adlı sosyal medya hesabı, Türkiye'de en çok kazanan 6 oyuncuyu sıraladıkları bir video yayınladı. Videoda sıralanan oyuncular ve kazançları ise resmen dudak uçuklattı.