Müge Anlı’da da Yer Alan "Mühendis Gökhan" Olayı: Katil Zanlısı Adliyeden Firar Etti

Atakan’ın ailesi ise oğullarının çok iyi yüzme bildiğini söyleyerek şüpheli ölüme inanmamış ve çocuklarının katillerinin bulunması için Müge Anlı’ya da başvurmuşlardı.

Olayın detayları ise kan dondurmuştu. İddiaya göre Yeliz O. ile Erdal Bektaş nehirden kovalarla evdeki küvete su taşımış ve Gökhan Atakan’ı küvette öldürdükten sonra cansız bedenini dereye atmıştı. Otopside “nehir suyu ile boğulduğu” tespit edilen Gökhan Atakan’ın dosyası ise kapanmıştı.