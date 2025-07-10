Müge Anlı’da da Yer Alan "Mühendis Gökhan" Olayı: Katil Zanlısı Adliyeden Firar Etti
Mühendis Gökhan Atakan, 2006 yılında Sakarya’da “dereye düşerek” hayatını kaybetmişti. Olay bir zamanlar Müge Anlı’nın programına da konu olmuş ve Atakan’ın eşi doktor Yeliz O. ve sevgilisi doktor Erdal Bektaş geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı.
19 yıllık gizem nihayet çözüldü ve Yeliz O. ile Erdal Bektaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum’dan SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katılan Bektaş ise adliyeden firar etti.
Kaynak: Rojda Altıntaş
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İnşaat mühendisi Gökhan Atakan, 2006 yılında iddiaya göre karpuzu soğutmak için dereye koymak isterken dereye düşerek hayatını kaybetmişti.
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Yeliz O. korkunç gerçeği 19 yıl sonra sarhoş olduğu sırada ikinci eşine açıklayınca cinayetin detayları ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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