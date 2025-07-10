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Müge Anlı’da da Yer Alan "Mühendis Gökhan" Olayı: Katil Zanlısı Adliyeden Firar Etti

Müge Anlı’da da Yer Alan "Mühendis Gökhan" Olayı: Katil Zanlısı Adliyeden Firar Etti

Sakarya Müge Anlı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 12:39

Mühendis Gökhan Atakan, 2006 yılında Sakarya’da “dereye düşerek” hayatını kaybetmişti. Olay bir zamanlar Müge Anlı’nın programına da konu olmuş ve Atakan’ın eşi doktor Yeliz O. ve sevgilisi doktor Erdal Bektaş geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı.

19 yıllık gizem nihayet çözüldü ve Yeliz O. ile Erdal Bektaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum’dan SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katılan Bektaş ise adliyeden firar etti. 

Kaynak: Rojda Altıntaş

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İnşaat mühendisi Gökhan Atakan, 2006 yılında iddiaya göre karpuzu soğutmak için dereye koymak isterken dereye düşerek hayatını kaybetmişti.

İnşaat mühendisi Gökhan Atakan, 2006 yılında iddiaya göre karpuzu soğutmak için dereye koymak isterken dereye düşerek hayatını kaybetmişti.

Atakan’ın ailesi ise oğullarının çok iyi yüzme bildiğini söyleyerek şüpheli ölüme inanmamış ve çocuklarının katillerinin bulunması için Müge Anlı’ya da başvurmuşlardı.

Olayın detayları ise kan dondurmuştu. İddiaya göre Yeliz O. ile Erdal Bektaş nehirden kovalarla evdeki küvete su taşımış ve Gökhan Atakan’ı küvette öldürdükten sonra cansız bedenini dereye atmıştı. Otopside “nehir suyu ile boğulduğu” tespit edilen Gökhan Atakan’ın dosyası ise kapanmıştı.

Yeliz O. korkunç gerçeği 19 yıl sonra sarhoş olduğu sırada ikinci eşine açıklayınca cinayetin detayları ortaya çıktı.

Yeliz O. korkunç gerçeği 19 yıl sonra sarhoş olduğu sırada ikinci eşine açıklayınca cinayetin detayları ortaya çıktı.

Tam 19 yıl boyunca gizemini koruyan Mühendis Oktay cinayeti Yeliz O.’nun ikinci eşine sarhoş olduğu sırada söyledikleriyle çözüldü. Yeliz O .ve Erdal Bektaş tutuklandı.

İkilinin geçtiğimiz günlerde görülen davasında ise sonuç çıktı. Katil çift ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci Rojda Altıntaş’ın haberine göre, Erzurum’dan SEGBİS yönetimi ile mahkemeye katılan Erdal Bektaş ise adliyeden firara etti. Polis ve jandarma firara eden Bektaş’ı için yakalama çalışması başlattı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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