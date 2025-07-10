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Mansur Yavaş'tan Yoğun Bakımdaki Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İçin Tahliye Çağrısı

Mansur Yavaş'tan Yoğun Bakımdaki Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İçin Tahliye Çağrısı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 12:23

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu cezaevinde kötüleşti. Lösemi nüksü riski taşıdığı belirtilen Çalık, ameliyat geçirdikten yalnızca bir gün sonra tekrar cezaevine götürüldü. Burada fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Çalık, yoğun bakıma alındı ve anjiyoya alındığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada duruma tepki göstererek, 'Bunun adı tasarlayarak cinayet' açıklaması yaptı.

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Mansur Yavaş, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi’nde yapılan belediye başkanları toplantısında, sağlık durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la ilgili sert ifadeler kullandı.

Yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra anjiyoya alınan Çalık’ın durumuna dikkat çeken Yavaş, yetkililere açık bir uyarıda bulunarak, “Türkçe konuşacağım. Murat Çalık öldükten sonra yargılanamaz, bunu ilgililere hatırlatmak isterim.” dedi.

"Murat Çalık adam öldürmedi" diyen Mansur Yavaş, diğer tutukluların da aynı şekilde tutuksuz şekilde yargılanmaları gerektiğini söyledi.

"Murat Çalık adam öldürmedi" diyen Mansur Yavaş, diğer tutukluların da aynı şekilde tutuksuz şekilde yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen belediye başkanları toplantısında, yoğun bakımda tedavi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutukluluğuna sert sözlerle tepki gösterdi.

Yavaş, “Yani bu kadar ağır hasta birisi bu şekilde tutuklu tutulamaz. Bunu herkesin bilmesi lazım, öldükten sonra yargılayamazsınız. Geri de getiremezsiniz onun için en azından onu hemen bırakın” ifadeleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

Sözlerini daha da netleştiren Yavaş, “Murat Çalık adam öldürmedi” diyerek tutukluluğun orantısız olduğunu vurguladı.

Yavaş, yalnızca Çalık’ın değil, diğer tutuklu belediye başkanlarının da serbest bırakılması gerektiğini savunarak, “Diğerlerini de tutuksuz bir şekilde yargılayın diyorum. Bugün diyeceğim bu kadar. Adam öldürmedi Murat Çalık.” dedi.

Murat Çalık'ın yaşamının risk altında olduğunu söyleyen Yavaş, "bunun adı tasarlayarak cinayet" diyerek duruma tepkisini sürdürdü.

Murat Çalık'ın yaşamının risk altında olduğunu söyleyen Yavaş, "bunun adı tasarlayarak cinayet" diyerek duruma tepkisini sürdürdü.

Yavaş yaptığı açıklamayı “Kaldı ki biz arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz. Tekrar hatırlatıyorum Murat Çalık ölürse bunun adı cinayettir. Tasarlayarak cinayettir, bir an evvel tahliye etsinler.” diyerek sonlandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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