Mansur Yavaş'tan Yoğun Bakımdaki Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İçin Tahliye Çağrısı
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu cezaevinde kötüleşti. Lösemi nüksü riski taşıdığı belirtilen Çalık, ameliyat geçirdikten yalnızca bir gün sonra tekrar cezaevine götürüldü. Burada fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Çalık, yoğun bakıma alındı ve anjiyoya alındığı açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada duruma tepki göstererek, 'Bunun adı tasarlayarak cinayet' açıklaması yaptı.
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Mansur Yavaş, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
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"Murat Çalık adam öldürmedi" diyen Mansur Yavaş, diğer tutukluların da aynı şekilde tutuksuz şekilde yargılanmaları gerektiğini söyledi.
Murat Çalık'ın yaşamının risk altında olduğunu söyleyen Yavaş, "bunun adı tasarlayarak cinayet" diyerek duruma tepkisini sürdürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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