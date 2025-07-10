Mansur Yavaş'tan Yoğun Bakımdaki Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İçin Tahliye Çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen belediye başkanları toplantısında, yoğun bakımda tedavi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutukluluğuna sert sözlerle tepki gösterdi.

Yavaş, “Yani bu kadar ağır hasta birisi bu şekilde tutuklu tutulamaz. Bunu herkesin bilmesi lazım, öldükten sonra yargılayamazsınız. Geri de getiremezsiniz onun için en azından onu hemen bırakın” ifadeleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

Sözlerini daha da netleştiren Yavaş, “Murat Çalık adam öldürmedi” diyerek tutukluluğun orantısız olduğunu vurguladı.

Yavaş, yalnızca Çalık’ın değil, diğer tutuklu belediye başkanlarının da serbest bırakılması gerektiğini savunarak, “Diğerlerini de tutuksuz bir şekilde yargılayın diyorum. Bugün diyeceğim bu kadar. Adam öldürmedi Murat Çalık.” dedi.