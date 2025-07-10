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Yoğun Bakıma Kaldırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Anjiyoya Alındı

Yoğun Bakıma Kaldırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Anjiyoya Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 09:48

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde fenalaşarak yoğun bakıma alındı. 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Çalık, Silivri Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti. Tutukluluğu sürecinde sağlık durumu giderek kötüleşen Çalık’ın, 18 kilo verdiği ve lösemi nüksü riski taşıdığı belirtiliyor.

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Geçmişte iki kez kanser tedavisi gördü

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gördü

Lenfoma şüphesiyle kısa süre önce ameliyat edilen Çalık, operasyonun hemen ardından cezaevine geri götürüldü. Avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin dikişleri dahi alınmadan cezaevine nakledildiğini söylemişti.

9 Temmuz günü cezaevinde göğüs sıkışması ve ciddi rahatsızlıklar yaşayan Murat Çalık, önce Buca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Katip Çelebi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Eşi Zehra Çalık, Halk TV’de Gözde Şeker’in sunduğu Yeni Bir Sabah programına bağlanarak, “Çalık Başkanı dün acil şekilde hastaneye götürdüler, göğsü sıkışmış ve çok kötüleşmişti” dedi.

Anjiyoya alındı.

Anjiyoya alındı.

Zehra Çalık, eşi Murat Çalık’ın önce Buca Devlet Hastanesi’nde kalp tetkiklerine alındığını, ancak hastanenin tutuklulara uygun birimlere sahip olmaması nedeniyle Katip Çelebi Hastanesi’ne sevk edildiğini aktardı.

“Şu an buradayız, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Az önce anjiyoya da alındı, sonuçları bekliyoruz” diyen Zehra Çalık, eşinin sağlık durumuna ilişkin belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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