Yoğun Bakıma Kaldırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Anjiyoya Alındı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde fenalaşarak yoğun bakıma alındı. 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Çalık, Silivri Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti. Tutukluluğu sürecinde sağlık durumu giderek kötüleşen Çalık’ın, 18 kilo verdiği ve lösemi nüksü riski taşıdığı belirtiliyor.
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Geçmişte iki kez kanser tedavisi gördü
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Anjiyoya alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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