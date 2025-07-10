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Bitcoin, Yeni Rekoruyla Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Geldi

Bitcoin, Yeni Rekoruyla Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 08:46

Bitcoin, 9 Temmuz’da tarihi zirvesine ulaşarak kripto para piyasalarında yeni bir dönüm noktasına imza attı. Uzmanlar, bu yükselişte ETF'lere artan ilgi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışı ve kısa pozisyonlardaki tasfiyelerin etkili olduğunu belirtiyor.

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Bitcoin yeni zirvesini gördü.

Bitcoin yeni zirvesini gördü.

Kripto para piyasalarının öncüsü Bitcoin, 9 Temmuz 2025’te 112 bin doları aşarak tarihi bir rekora imza attı. Yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BTC, temmuz ayıyla birlikte yukarı yönlü güçlü bir ivme yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Tarihi yükseliş için birkaç nokta etken oldu.

Tarihi yükseliş için birkaç nokta etken oldu.

Analistlere göre Bitcoin’in rekor seviyeye ulaşmasında birkaç temel faktör etkili oldu. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerine yönelen kurumsal yatırımlar piyasaya olan güveni artırırken, son günlerde gerçekleşen 200 milyon doları aşan kısa pozisyon tasfiyesi de yükselişi hızlandıran başlıca etkenler arasında yer aldı.

Direnç kırıldı mı?

Direnç kırıldı mı?

Uzmanlar, Bitcoin’in 112 bin dolarlık kritik direnci aşmasının ardından teknik göstergelerin 120 bin dolar ve üzeri seviyeleri işaret ettiğini ifade ediyor. Ancak bu süreçte piyasanın dalgalı yapısı ve yatırımcı davranışlarının yön belirleyici olacağına dikkat çekerek temkinli olma tavsiyesinde bulunuyorlar.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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