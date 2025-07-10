Bitcoin, Yeni Rekoruyla Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Geldi
Bitcoin, 9 Temmuz’da tarihi zirvesine ulaşarak kripto para piyasalarında yeni bir dönüm noktasına imza attı. Uzmanlar, bu yükselişte ETF'lere artan ilgi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışı ve kısa pozisyonlardaki tasfiyelerin etkili olduğunu belirtiyor.
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Bitcoin yeni zirvesini gördü.
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Tarihi yükseliş için birkaç nokta etken oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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