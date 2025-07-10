Bitcoin, Yeni Rekoruyla Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Geldi

Uzmanlar, Bitcoin’in 112 bin dolarlık kritik direnci aşmasının ardından teknik göstergelerin 120 bin dolar ve üzeri seviyeleri işaret ettiğini ifade ediyor. Ancak bu süreçte piyasanın dalgalı yapısı ve yatırımcı davranışlarının yön belirleyici olacağına dikkat çekerek temkinli olma tavsiyesinde bulunuyorlar.