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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Görevden Alındı, Yerine Burhanettin Duran Atandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Görevden Alındı, Yerine Burhanettin Duran Atandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 00:05

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda 10 Temmuz tarihinde görev değişimi oldu. 10 Temmuz 2025 Tarihli ve 32952 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alınarak, İletişim Başkanlığı görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

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İletişim Başkanlığı görevine Burhanettin Duran getirildi.

İletişim Başkanlığı görevine Burhanettin Duran getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Fahrettin Altun yerine Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.

Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

İlgili karar, 10 Temmuz 2025 Tarihli ve 32952 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin X hesabından da paylaşım yapıldı;

Resmi Gazete'nin X hesabından da paylaşım yapıldı;
twitter.com

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Burhanettin Duran Kimdir? 👇🏻

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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