İletişim Başkanı Fahrettin Altun Görevden Alındı, Yerine Burhanettin Duran Atandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda 10 Temmuz tarihinde görev değişimi oldu. 10 Temmuz 2025 Tarihli ve 32952 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alınarak, İletişim Başkanlığı görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.
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İletişim Başkanlığı görevine Burhanettin Duran getirildi.
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Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı görevine atandı.
Resmi Gazete'nin X hesabından da paylaşım yapıldı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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