Burhanettin Duran Kimdir, Nereli? Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran Eğitimi ve Kariyeri

Burhanettin Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev aldı. Daha sonra 2001-2009 yılları arasında aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi oldu.

2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent olan Duran, 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Burhanettin Duran, 2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörü oldu ve daha sonra yerine Fahrettin Altun getirildi.

Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü olarak göreve başladı. Ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.