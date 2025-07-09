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Burhanettin Duran Kimdir, Nereli? Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran Eğitimi ve Kariyeri

Burhanettin Duran Kimdir, Nereli? Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran Eğitimi ve Kariyeri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.07.2025 - 23:54

10 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi yapıldı. Sekiz yıldır İletşim Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun yerine Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı. Duran'ın yeni görevinin ardından hakkında yapılan araştırmalar ise hız kazandı. Duran, son olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev alıyordu.

Peki Burhanettin Duran kimdir, nereli?

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Burhanettin Duran Kimdir?

Burhanettin Duran Kimdir?

Burhanettin Duran, yeni İletişim Başkanıdır.

Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda dünyaya geldi, lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda aldı. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Burhanettin Duran Nereli?

Burhanettin Duran Sakaryalıdır.

Burhanettin Duran Kaç Yaşında?

Burhanettin Duran 54 yaşındadır.

Burhanettin Duran Eğitimi ve Kariyeri

Burhanettin Duran Eğitimi ve Kariyeri

Burhanettin Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev aldı. Daha sonra 2001-2009 yılları arasında aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi oldu.

2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent olan Duran,  2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Burhanettin Duran, 2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörü oldu ve daha sonra yerine Fahrettin Altun getirildi.

Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü olarak göreve başladı. Ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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