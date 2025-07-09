Burhanettin Duran Kimdir, Nereli? Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran Eğitimi ve Kariyeri
10 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi yapıldı. Sekiz yıldır İletşim Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun yerine Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı. Duran'ın yeni görevinin ardından hakkında yapılan araştırmalar ise hız kazandı. Duran, son olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev alıyordu.
Peki Burhanettin Duran kimdir, nereli?
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Burhanettin Duran Kimdir?
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Burhanettin Duran Eğitimi ve Kariyeri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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